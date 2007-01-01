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Стул Диего плетеный из роупа, бежевый

Артикул: CH-076-188
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Плетеный стул «Диего» представляет собой удобное и стильное решение для дома или сада. Изготовленный из прочного дубового каркаса и оплетки из роупа, этот стул является отличным выбором для долгосрочного использования.

Комплект стула включает в себя комфортную подушку со съёмным чехлом, который не только добавляет мягкости и удобства, но и обеспечивает возможность легкой замены и чистки.Чехол для подушки разработан таким образом, что его можно стирать в стиральной машине с использованием порошков, что облегчит процесс ухода за мебелью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес7,8 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки750 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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