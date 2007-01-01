Характеристики товара
Описание
Галогеновый обогреватель Хугетт Тэкет Блэк – очередной продукт популярного бельгийского бренда. Изделия этого производителя отличаются компактностью, стильностью, отменным качеством, длительным сроком службы. Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Блэк, купить который можно в пару кликов, выполнен в виде свивающего с потолка светильника и предназначен для локального инфракрасного обогрева помещений и открытых пространств.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина740 мм
- Высота320 мм
- Вес4 кг
- Мощность2.1 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки760 мм
- Глубина упаковки430 мм
- Вес упаковки7.5 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет