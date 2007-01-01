Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Блэк, произведённого компанией ChiedoCover
Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Блэк
14 оценок
29 190
Товар в корзине. Перейти
Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Блэк - фото 1Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Блэк - фото 2Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Блэк - фото 3Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Блэк - фото 4Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Блэк - фото 5Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Блэк - фото 6

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Блэк

Артикул: CH-088-719
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина740 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота320 мм
  • Вес4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Электрический напольный обогреватель Берн, пепельный
Фотография товара Электрический напольный обогреватель Берн, пепельный от компании ChiedoCover.
Следующий Электрический настольный обогреватель Lamia, коричневый
Фотография товара Электрический настольный обогреватель Lamia, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Галогеновый обогреватель Хугетт Тэкет Блэк – очередной продукт популярного бельгийского бренда. Изделия этого производителя отличаются компактностью, стильностью, отменным качеством, длительным сроком службы. Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Блэк, купить который можно в пару кликов, выполнен в виде свивающего с потолка светильника и предназначен для локального инфракрасного обогрева помещений и открытых пространств.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина740 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота320 мм
  • Вес4 кг
  • Мощность2.1 Вт
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Вес упаковки7.5 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/12, произведённого компанией ChiedoCover
от81 290
Оптовая цена

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/12

44
Фотография товара Уличный газовый обогреватель WWT 13B Stainless steel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13B Stainless steel, произведённого компанией ChiedoCover
от27 890
Оптовая цена

Уличный газовый обогреватель WWT 13B Stainless steel

41
Фотография товара Электрический подвесной обогреватель Арамо, Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Арамо, Black, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Электрический подвесной обогреватель Арамо, Black

43
Фотография товара Электрический подвесной обогреватель Арамо, Steel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Арамо, Steel, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Электрический подвесной обогреватель Арамо, Steel

39
Новинка
Фотография товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет ЭкоСтил, сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет ЭкоСтил, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
15 790

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет ЭкоСтил, сталь

9
В наличии
Фотография товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Диана, пепел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Диана, пепел, произведённого компанией ChiedoCover
38 290

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Диана, пепел

11
В наличии
Фотография товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, черный

5
В наличии
Фотография товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 290

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Флор Стилл АДС, серый

5
В наличии
Фотография товара Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6, произведённого компанией ChiedoCover
82 690

Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6

8
В наличии 15 шт.
Фотография товара Уличный газовый обогреватель 13I Stainless steel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель 13I Stainless steel, произведённого компанией ChiedoCover
94 290

Уличный газовый обогреватель 13I Stainless steel

10
В наличии 4 шт.

С этим товаром покупают

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49030
2 105 ₽

Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный

81
Распродажа
Настоящее фото товара Стул барный Berlin, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
13 2904
13 790 ₽Оптовая цена

Стул барный Berlin, черный, экокожа

59
В наличии 11 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри коричневый велюр Амор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Амор, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри коричневый велюр Амор

95
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49030
20 590 ₽Оптовая цена

Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), бежевый

10
Фотография товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, Д700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, Д700, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Столешница Коффер МДФ, шпон дуба, 25 мм, Д700

8
Фотография товара Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, зеленый велюр, цвет основания черный

8
В наличии 31 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА)

118
Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, велюр Велютто 06, ножки металл черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр Велютто 06, ножки металл черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр Велютто 06, ножки металл черные

15
Фотография товара Диван Квинс Угловой, дуб green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квинс Угловой, дуб green, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Квинс Угловой, дуб green

57
Фотография товара Диван Риззо, бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риззо, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
90 490

Диван Риззо, бежевый, 1600

5

Другие товары из раздела уличные обогреватели

Фотография товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6

32
Фотография товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000-8 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000-8, произведённого компанией ChiedoCover
от58 490
Оптовая цена

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000-8

38
Фотография товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-2000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-2000, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190
Оптовая цена

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-2000

48
Фотография товара Уличный газовый обогреватель WWT 13H Stainless steel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13H Stainless steel, произведённого компанией ChiedoCover
от39 090
Оптовая цена

Уличный газовый обогреватель WWT 13H Stainless steel

41
Фотография товара Уличный газовый обогреватель WWT 13D Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13D Black, произведённого компанией ChiedoCover
от44 890
Оптовая цена

Уличный газовый обогреватель WWT 13D Black

49
Фотография товара Уличный газовый обогреватель WWT 13D pro Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13D pro Black, произведённого компанией ChiedoCover
от44 890
Оптовая цена

Уличный газовый обогреватель WWT 13D pro Black

35
Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель Карлайл, black, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена

Уличный газовый обогреватель Карлайл, black

44
Фотография товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Стил, сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Стил, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
17 690

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Стил, сталь

15
В наличии
Фотография товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Вайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Вайт, произведённого компанией ChiedoCover
29 190

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Вайт

10
В наличии
Фотография товара Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6, произведённого компанией ChiedoCover
79 790

Электрический инфракрасный обогреватель WWT ELCON RCH-2000/6

5
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Блэк
Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Блэк
29 190
В корзине

С этим товаром покупают

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49030
2 105 ₽

Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный

81
Распродажа
Настоящее фото товара Стул барный Berlin, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
13 2904
13 790 ₽Оптовая цена

Стул барный Berlin, черный, экокожа

59
В наличии 11 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри коричневый велюр Амор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Амор, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри коричневый велюр Амор

95
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49030
20 590 ₽Оптовая цена

Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), бежевый

10

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности