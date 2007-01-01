Характеристики товара
Описание
WWT 13B Table Stainless steel — уличный газовый обогреватель в корпусе из нержавеющей стали со встроенным столиком на 40 см, который подчеркнёт статус летней веранды, ресторана или загородной террасы.
Полированная нержавеющая сталь не боится дождя, снега и перепадов температур, сохраняя презентабельный вид годами — поэтому модель особенно востребована в кафе и ресторанах, где обогреватель находится на виду у гостей. Мощности 13 кВт достаточно для обогрева зоны до 20 м², а встроенный столик диаметром 40 см позволяет держать напиток рядом с источником тепла.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона объёмом 27 л (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Устойчивое основание 46×46 см и транспортировочные колёсики облегчают перемещение. Пьезорозжиг, датчик контроля пламени и клапан аварийного отключения при опрокидывании обеспечивают безопасную эксплуатацию.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина460 мм
- Высота2190 мм
- Вес15 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Мощность13000 Вт
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет