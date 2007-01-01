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Настоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13B Table Stainless steel, произведённого компанией ChiedoCover
Уличный газовый обогреватель WWT 13B Table Stainless steel
5 оценок
75 490
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Уличный газовый обогреватель WWT 13B Table Stainless steel - фото 1Уличный газовый обогреватель WWT 13B Table Stainless steel - фото 2Уличный газовый обогреватель WWT 13B Table Stainless steel - фото 3Уличный газовый обогреватель WWT 13B Table Stainless steel - фото 4Уличный газовый обогреватель WWT 13B Table Stainless steel - фото 5Уличный газовый обогреватель WWT 13B Table Stainless steel - фото 6

Уличный газовый обогреватель WWT 13B Table Stainless steel

Артикул: CH-088-778
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота2190 мм
  • Вес15 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

WWT 13B Table Stainless steel — уличный газовый обогреватель в корпусе из нержавеющей стали со встроенным столиком на 40 см, который подчеркнёт статус летней веранды, ресторана или загородной террасы.

Полированная нержавеющая сталь не боится дождя, снега и перепадов температур, сохраняя презентабельный вид годами — поэтому модель особенно востребована в кафе и ресторанах, где обогреватель находится на виду у гостей. Мощности 13 кВт достаточно для обогрева зоны до 20 м², а встроенный столик диаметром 40 см позволяет держать напиток рядом с источником тепла.
Обогреватель работает от стандартного газового баллона объёмом 27 л (баллон приобретается отдельно) и не требует подключения к электричеству. Устойчивое основание 46×46 см и транспортировочные колёсики облегчают перемещение. Пьезорозжиг, датчик контроля пламени и клапан аварийного отключения при опрокидывании обеспечивают безопасную эксплуатацию.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота2190 мм
  • Вес15 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Мощность13000 Вт
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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