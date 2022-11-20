Удобно, быстро, выгодно
Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.
Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют.
Размер кашпо: 9X26X18
Ширма Valery
Декоративная ширма Shi Style
Ширма-перегородка Delica
Ширма серии Витраж
Комод Тринити с двумя секциями
Комод BeFree BP-8024
Комод Montana LA-2654
Комод Дикс
Комод Маяно
Комод Мало
Стеллаж 103 Лофт
Фитополотно Осока Бронко
Фитостойка Микс кашпо Dekollete Хива 32
Композиция Мох Манн Кашпо Dekollete Конверт
Композиция Вереск Олаф кашпо Dekollete Конверт
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками
Перегородка-кашпо Concept