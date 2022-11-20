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Кашпо Шилонг матовое белое - фото 1Кашпо Шилонг матовое белое - фото 2

Кашпо Шилонг матовое белое

15 оценок
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Кашпо Шилонг матовое стальное

Характеристики товара

Описание

Кашпо Шилонг — больше, чем просто «дом» для ваших растений. Кашпо моментально цепляет взгляд и ошарашивает своим уникальным, фантастическим внешним видом. Такой предмет интерьера сложно называть своим именем — «кашпо». Это полноценная скульптура, которая станет центром притяжения восторженных взглядов в каждом доме. Кашпо выполнено в форме головы со скошенной «теменной» частью. Несмотря на то, что материал изготовления — пластик, создается ощущение, что изделие выполнено из гипса. Такого эффекта удалось добиться благодаря скульптурной технике изготовления с особой огранкой, схожей с обработкой драгоценных камней. У фигуры отчетливо просматриваются части лица — нос, глаза, губы. Это будоражит воображение еще больше. Вы просто представьте, как из головы, словно прическа, будут расти ваши любимые цветы. В данном случае использовался особый вид пластика. Это прочный и плотный полимер, который не трескается, не скалывается при эксплуатации, не боится постоянного воздействия влаги. Стиль изготовления — современный. Наиболее подходящие направления в дизайне — хай-тек, китч, лофт. Размеры изделия: ширина — 13 см; высота — 18 см, глубина — 17 см. В коллекции кашпо представлено в пятнадцати цветах.

Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Ширина130 мм
  • Глубина170 мм
  • Вес0.4 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИспания

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