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Настоящее фото товара Комплект для отдыха «Пеланги» (грецкий орех), произведённого компанией ChiedoCover
Комплект для отдыха «Пеланги» (грецкий орех)
48 оценок
52 190
Товар в корзине. Перейти
Комплект для отдыха «Пеланги» (грецкий орех) - фото 1Комплект для отдыха «Пеланги» (грецкий орех) - фото 2Комплект для отдыха «Пеланги» (грецкий орех) - фото 3Комплект для отдыха «Пеланги» (грецкий орех) - фото 4

Комплект для отдыха «Пеланги» (грецкий орех)

Артикул: CH-022-408
48 оценок
Основные характеристики
  • Высота610 мм
  • Диаметр640 мм
  • Материалротанг
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Аристократический комплект мебели «Пеланги», изготовленный из натурального ротанга, отличное решение для летних веранд, террас и садовых площадок различного стилевого решения. Ротанговый каркас, узорчатое плетение и оригинальный текстиль обеспечивают изделию не только прочность, но и индивидуальный характер. Данная модель удачно впишется в интерьер как загородного дома или дачи, так и дополнит дизайн современной городской квартиры. Идеальный вариант для ценителей стильной мебели! Подушки к комплекту можно купить дополнительно

Высота стола 64 см
Диаметр 64
Цвет Орех
Материал Натуральный ротанг, Ротанг
Способ применения Для сада, Для дачи, Для кафе, Для ресторана, Для улицы
Страна производства Индонезия
Материал столешницы Стекло
Материал каркаса Ротанг
Тип сиденья С жестким сиденьем
Тип спинки С жесткой спинкой

Габариты и вес упаковок
1x60x60 (1.00 кг) - 1 уп.
64x64x61 (4.00 кг) - 1 уп.
67x64x79 (3.00 кг) - 4 уп

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота610 мм
  • Диаметр640 мм
  • Материалротанг
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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