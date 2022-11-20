Комплект для отдыха «Пеланги» (грецкий орех)

6 оценок

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Комплект для отдыха «Пеланги» (грецкий орех)

4.5
31 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Аристократический комплект мебели «Пеланги», изготовленный из натурального ротанга, отличное решение для летних веранд, террас и садовых площадок различного стилевого решения. Ротанговый каркас, узорчатое плетение и оригинальный текстиль обеспечивают изделию не только прочность, но и индивидуальный характер. Данная модель удачно впишется в интерьер как загородного дома или дачи, так и дополнит дизайн современной городской квартиры. Идеальный вариант для ценителей стильной мебели! Подушки к комплекту можно купить дополнительно

Высота стола 64 см
Диаметр 64
Цвет Орех
Материал Натуральный ротанг, Ротанг
Способ применения Для сада, Для дачи, Для кафе, Для ресторана, Для улицы
Страна производства Индонезия
Материал столешницы Стекло
Материал каркаса Ротанг
Тип сиденья С жестким сиденьем
Тип спинки С жесткой спинкой

Габариты и вес упаковок
1x60x60 (1.00 кг) - 1 уп.
64x64x61 (4.00 кг) - 1 уп.
67x64x79 (3.00 кг) - 4 уп

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина650 мм
  • МатериалНатуральный ротанг, Ротанг
  • Вес17 кг

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