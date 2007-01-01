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Настоящее фото товара Комплект Риппл 2+1 (Кресло 2 шт, стол кофейный Д60), произведённого компанией ChiedoCover
Комплект Риппл 2+1 (Кресло 2 шт, стол кофейный Д60)
7 оценок
40 590
Товар в корзине. Перейти
Комплект Риппл 2+1 (Кресло 2 шт, стол кофейный Д60) - фото 1

Комплект Риппл 2+1 (Кресло 2 шт, стол кофейный Д60)

Артикул: CH-073-747
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уникальный комплект для вашего балкона или террасы! Максимально натуральные оттенки и ручное оплетение делают его стильным и элегантным акцентом в любом саду или на открытой веранде. Надежный стальной каркас обеспечивает прочность и долговечность, а эргономичные сидения создают комфортное пространство для отдыха и расслабления на свежем воздухе.

Представьте себе вашу семью за чашечкой ароматного кофе, наслаждаясь теплым закатом в уютном уголке на открытом воздухе. Этот комплект позволит вам провести время в приятной обстановке, наслаждаясь природой и обществом близких.

Не упустите возможность создать уютное и стильное место для отдыха прямо у себя дома. Этот комплект станет отличным дополнением к вашему эко-интерьеру и порадует вас красотой и удобством на протяжении долгих лет. Позвольте себе насладиться моментами покоя и релаксации в компании близких.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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