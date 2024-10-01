Характеристики товара
Описание
Стул Baltimore — эстетичная практичность. В основе дизайна — баланс основательности и легкости. Каркас и ножки состоят из массива вяза. Древесина отличается плотной структурой, износоустойчивостью, долговечностью. Удобство кроется в поддерживающей широкой спинке и подлокотниках. Конструкция обеспечивает максимальный комфорт даже при продолжительном сидении. Строгость силуэта подчеркивается воздушностью ротанга.Ажурное плетение по типу венской соломки обладает винтажным шармом. Стул Baltimore станет идеальным дополнением обеденного стола, кофейной зоны в гостиной, на закрытой террасе, подружится с рабочим или творческим уголком. Гармонично впишется в различные интерьеры жилых и коммерческих пространств как в городской среде, так и в окружении природы. Добавьте ему мягкости декоративными подушками, пледом — и вы получите стильную композицию вне времени и моды.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина610 мм
- Высота850 мм
- Материал сиденьяротанг
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.19 м3