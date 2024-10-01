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Стул Baltimore бежевый, черный

Артикул: CH-066-322
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Baltimore — эстетичная практичность. В основе дизайна — баланс основательности и легкости. Каркас и ножки состоят из массива вяза. Древесина отличается плотной структурой, износоустойчивостью, долговечностью. Удобство кроется в поддерживающей широкой спинке и подлокотниках. Конструкция обеспечивает максимальный комфорт даже при продолжительном сидении. Строгость силуэта подчеркивается воздушностью ротанга.Ажурное плетение по типу венской соломки обладает винтажным шармом. Стул Baltimore станет идеальным дополнением обеденного стола, кофейной зоны в гостиной, на закрытой террасе, подружится с рабочим или творческим уголком. Гармонично впишется в различные интерьеры жилых и коммерческих пространств как в городской среде, так и в окружении природы. Добавьте ему мягкости декоративными подушками, пледом — и вы получите стильную композицию вне времени и моды.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота850 мм
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.19 м3

Отзывы

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