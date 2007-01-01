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Настоящее фото товара Стул Люмина 5 без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Люмина 5 без подушки
8 оценок
5 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Люмина 5 без подушки - фото 1Стул Люмина 5 без подушки - фото 2Стул Люмина 5 без подушки - фото 3Стул Люмина 5 без подушки - фото 4

Стул Люмина 5 без подушки

Артикул: CH-073-839
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
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