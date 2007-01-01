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Настоящее фото товара Комплект Риппл 2+1+1(70х110), произведённого компанией ChiedoCover
Комплект Риппл 2+1+1(70х110)
11 оценок
63 790
Товар в корзине. Перейти
Комплект Риппл 2+1+1(70х110) - фото 1

Комплект Риппл 2+1+1(70х110)

Артикул: CH-073-748
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло размер 60х67х80 - 2 шт

Диван размер 130х65х80 - 1 шт

Стол кофейный размер 60х110х60 - 1 шт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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