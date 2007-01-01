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Настоящее фото товара Подвесное кресло Броун тубо, произведённого компанией ChiedoCover
Подвесное кресло Броун тубо
5 оценок
28 190
Товар в корзине. Перейти
Подвесное кресло Броун тубо - фото 1Подвесное кресло Броун тубо - фото 2Подвесное кресло Броун тубо - фото 3

Подвесное кресло Броун тубо

Артикул: CH-073-828
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
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