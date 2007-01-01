Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Клер с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Клер с подушкой
7 оценок
13 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло Клер с подушкой - фото 1Кресло Клер с подушкой - фото 2Кресло Клер с подушкой - фото 3Кресло Клер с подушкой - фото 4Кресло Клер с подушкой - фото 5Кресло Клер с подушкой - фото 6

Кресло Клер с подушкой

Артикул: CH-073-824
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота950 мм
  • Материалротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подвесное кресло Броун тубо
Фотография товара Подвесное кресло Броун тубо от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло садовое Элео, под кожу
Фотография товара Кресло садовое Элео, под кожу от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота950 мм
  • Материалротанг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Плетеное стул-кресло Пеланги К браун от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К браун, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена

Плетеное стул-кресло Пеланги К браун

38
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Люмина3, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от6 09025
8 090 ₽Оптовая цена

Стул Люмина3, сталь

55
Настоящее фото товара Стул Кове, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стул Кове

79
Фотография товара Стул пластиковый плетеный Daytona, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый плетеный Daytona, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул пластиковый плетеный Daytona, белый

44
Фотография товара Стул пластиковый плетеный Daytona, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый плетеный Daytona, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул пластиковый плетеный Daytona, антрацит

43
Настоящее фото товара Стул Enigma, бежевый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Стул Enigma, бежевый, коричневый

7
Фотография товара Стул Pompeo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pompeo, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул Pompeo

5
Настоящее фото товара Кресло Houston с комплектом подушек, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Кресло Houston с комплектом подушек

15
Фотография товара Комплект Диана лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Диана лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный), произведённого компанией ChiedoCover
84 690

Комплект Диана лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный)

15
Фотография товара Асти лаунж-зона из искусственного ротанга на 6 персоны, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Асти лаунж-зона из искусственного ротанга на 6 персоны, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
217 890
Оптовая цена

Асти лаунж-зона из искусственного ротанга на 6 персоны, бежевый

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
40 990
Оптовая цена

Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, серый

7
Настоящее фото товара Стол ВЕРМОНТ, произведённого компанией ChiedoCover
42 890
Оптовая цена

Стол ВЕРМОНТ

35
Фотография товара Стол обеденный Дис круглый со стеклом Д120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Дис круглый со стеклом Д120, произведённого компанией ChiedoCover
41 590

Стол обеденный Дис круглый со стеклом Д120

9
Фотография товара Равенна кофейный стол из искусственного ротанга, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Равенна кофейный стол из искусственного ротанга, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
38 690
Оптовая цена

Равенна кофейный стол из искусственного ротанга, коричневый

6
Фотография товара Стол Терраса, 120х80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Терраса, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
41 090
Оптовая цена

Стол Терраса, 120х80

43
Фотография товара Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
265 390
Оптовая цена

Капучино лаунж-зона из искусственного ротанга, коричневый

10
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Люмина3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 39017
12 390 ₽Оптовая цена

Стол Люмина3

36
Фотография товара Трансформирующаяся лаунж-зона Лунго из искусственного ротанга, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Трансформирующаяся лаунж-зона Лунго из искусственного ротанга, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
334 490
Оптовая цена

Трансформирующаяся лаунж-зона Лунго из искусственного ротанга, соломенный

9
Фотография товара Канны модульная угловая лаунж-зона из роупа (веревки), темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Канны модульная угловая лаунж-зона из роупа (веревки), темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
274 290
Оптовая цена

Канны модульная угловая лаунж-зона из роупа (веревки), темно-серый

7
Фотография товара Стол Веранда, 80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Веранда, 80, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена

Стол Веранда, 80

35

Другие товары из раздела стулья из ротанга

Фотография товара Барный стул Геометрия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Геометрия, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Барный стул Геометрия

48
Фотография товара Стул Teve от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Teve, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стул Teve

10
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул CozyRatt, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул CozyRatt, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Стул CozyRatt, коричневый

6
Фотография товара Комплект Риппл 6+1 (Кресло 6 шт, стол 90х150) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Риппл 6+1 (Кресло 6 шт, стол 90х150), произведённого компанией ChiedoCover
119 790

Комплект Риппл 6+1 (Кресло 6 шт, стол 90х150)

13
Настоящее фото товара Комплект Риппл 4+1+1(90х150), произведённого компанией ChiedoCover
112 690

Комплект Риппл 4+1+1(90х150)

8
Распродажа
Настоящее фото товара Комплект Риппл 4+1 (Кресло 4 шт, стол Д80), произведённого компанией ChiedoCover
75 39012
85 390 ₽

Комплект Риппл 4+1 (Кресло 4 шт, стол Д80)

14
Настоящее фото товара Комплект Риппл 4+1+1 (Кресло 4 шт, диван 2-местный, стол кофейный 60х110), произведённого компанией ChiedoCover
93 290

Комплект Риппл 4+1+1 (Кресло 4 шт, диван 2-местный, стол кофейный 60х110)

12
Настоящее фото товара Комплект Риппл 4+1 (Кресло 4 шт, стол кофейный 60х110), произведённого компанией ChiedoCover
70 990

Комплект Риппл 4+1 (Кресло 4 шт, стол кофейный 60х110)

13
Фотография товара Кресло Призм лит с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Призм лит с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Кресло Призм лит с подушкой

10
Фотография товара Пуф Ривиа с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Ривиа с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
32 190

Пуф Ривиа с подушкой

6

Товар в корзине

Кресло Клер с подушкой
Кресло Клер с подушкой
13 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
40 990
Оптовая цена

Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, серый

7
Настоящее фото товара Стол ВЕРМОНТ, произведённого компанией ChiedoCover
42 890
Оптовая цена

Стол ВЕРМОНТ

35
Фотография товара Стол обеденный Дис круглый со стеклом Д120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Дис круглый со стеклом Д120, произведённого компанией ChiedoCover
41 590

Стол обеденный Дис круглый со стеклом Д120

9
Фотография товара Равенна кофейный стол из искусственного ротанга, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Равенна кофейный стол из искусственного ротанга, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
38 690
Оптовая цена

Равенна кофейный стол из искусственного ротанга, коричневый

6

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности