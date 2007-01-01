Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Artifice, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Artifice, черный, серый
8 оценок
20 890
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Artifice, черный, серый - фото 1Кресло компьютерное Artifice, черный, серый - фото 2Кресло компьютерное Artifice, черный, серый - фото 3Кресло компьютерное Artifice, черный, серый - фото 4Кресло компьютерное Artifice, черный, серый - фото 5
NEW

Кресло компьютерное Artifice, черный, серый

Артикул: CH-083-748
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Высота1220/1320 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Air Н, пластик
Фотография товара Кресло для руководителя Air Н, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 107 Лофт
Фотография товара Стеллаж 107 Лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Отличная посадка, боковая поддержка, плотная набивка, внимание к деталям - всё это объединяет в себе игровое кресло с креслами, установленными в лучших спорткарах.

В обивке кресла использована прочная мебельная ткань. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Плотная набивка, выраженная боковая поддержка, мягкий подголовник и продуманная эргономика позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом.
Яркая контрастная отстрочка и детали делают модель не только функциональной, но и стильной.
Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении. Ролики прорезинены - можно не бояться испортить покрытие пола.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Высота1220/1320 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки20.93 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Frame от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Frame, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Кресло Frame

39
Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от38 290
Оптовая цена

Кресло Orion AL M, кожа черная

36
Фотография товара Кресло офисное Апас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Апас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло офисное Апас

10
Фотография товара Кресло офисное Адонис, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Адонис, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Кресло офисное Адонис, пластик

8
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой

8
В наличии 60 шт.
Фотография товара Кресло Alt RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Alt RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 090
Оптовая цена

Кресло Alt RCH, черный

12
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи белый/гусиная лапка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи белый/гусиная лапка, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи белый/гусиная лапка

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло поворотное Barry, винтажный серый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Barry, винтажный серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Кресло поворотное Barry, винтажный серый, ткань

12
Фотография товара Компьютерное кресло Montana blue / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Montana blue / white, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Компьютерное кресло Montana blue / white

14
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Кресло детское с подлокотниками Motif, светло-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское с подлокотниками Motif, светло-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Кресло детское с подлокотниками Motif, светло-розовый

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Колд, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, белый

9
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Стол Master 2 black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Master 2 black, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стол Master 2 black

33
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Компьютерное кресло Sprut black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Sprut black, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Компьютерное кресло Sprut black

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик

26
New
Фотография товара Кресло компьютерное Hubbub, черный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Hubbub, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Кресло компьютерное Hubbub, черный, синий

7
В наличии 110 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, черный

6
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, белый

7
Фотография товара Кресло Plaza-M от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Plaza-M, произведённого компанией ChiedoCover
55 490
Оптовая цена

Кресло Plaza-M

5
В наличии 51 шт.
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-14 toro plus black / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-14 toro plus black / black, произведённого компанией ChiedoCover
от25 690
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-14 toro plus black / black

7
Настоящее фото товара Кресло Барбара Стиль 1Х, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Кресло Барбара Стиль 1Х

9
Фотография товара Кресло Roy, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Roy, хром, произведённого компанией ChiedoCover
29 490

Кресло Roy, хром

13
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром белый/серый

15
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное Пуффи хром/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Пуффи хром/графит, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Кресло компьютерное Пуффи хром/графит

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло поворотное Elegant, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Elegant, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Кресло поворотное Elegant, бежевый

5
Фотография товара Кресло Caifen, черный, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Caifen, черный, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Кресло Caifen, черный, мокко

14
Фотография товара Кресло Masio, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Masio, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Кресло Masio, черный

7

Товар в корзине

Кресло компьютерное Artifice, черный, серый
Кресло компьютерное Artifice, черный, серый
20 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Колд, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, белый

9
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Стол Master 2 black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Master 2 black, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стол Master 2 black

33
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности