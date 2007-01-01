Характеристики товара
Описание
Отличная посадка, боковая поддержка, плотная набивка, внимание к деталям - всё это объединяет в себе игровое кресло с креслами, установленными в лучших спорткарах.
В обивке кресла использована прочная мебельная ткань. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Плотная набивка, выраженная боковая поддержка, мягкий подголовник и продуманная эргономика позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом.
Яркая контрастная отстрочка и детали делают модель не только функциональной, но и стильной.
Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении. Ролики прорезинены - можно не бояться испортить покрытие пола.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Высота1220/1320 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый, черный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки20.93 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет