Товар в корзине. Перейти
Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный - фото 1Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный - фото 2Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный - фото 3Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный - фото 4Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный - фото 5Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный - фото 6

Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный

Артикул: CH-067-667
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло IMOLA, графит
Фотография товара Кресло IMOLA, графит от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло компактное Flip MG-305, черный
Фотография товара Кресло компактное Flip MG-305, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бренд геймерских кресел BRAVE - ваш идеальный спутник в мире виртуальной реальности и невероятных игровых приключений! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком или просто любителем, геймерские кресла BRAVE – это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером и хочет получить комфорт, стиль и качество.


Подлокотники регулируемые в двух направлениях. Механизм качания DMS с фиксацией в рабочем положении
Крестовина пластиковая. Дополнительные регулировки Механизм наклона спинки (180 градусов). Гарантия 3 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина840 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота320 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.17 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло King LB M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена

Кресло King LB M, экокожа черная

30
В наличии 3 шт.
Фотография товара Кресло EP-708 TM, сетка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-708 TM, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Кресло EP-708 TM, сетка черная

46
В наличии 517 шт.
Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена

Кресло Orion AL M, кожа черная

36
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Стаффорд бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стаффорд бордо, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Стаффорд бордо

40
Фотография товара Стул Стимул шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стимул шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Стимул шоколад

53
Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Palamos черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Palamos черное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 59024
22 920 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Palamos черное

49
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Patra grey fabric от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Patra grey fabric, произведённого компанией ChiedoCover
от18 49012
20 790 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Patra grey fabric

48
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый

14
В наличии 42 шт.
Фотография товара Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
Оптовая цена

Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный

13
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло Wing TM Экокожа Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wing TM Экокожа Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Кресло Wing TM Экокожа Красный

12

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло TopChairs City черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло TopChairs City черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99046
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло TopChairs City черный

43
В наличии 525 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Кресло Манил, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манил, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Кресло Манил, серый

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло игровое TopChairs Gallardo красное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Gallardo красное, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99032
18 990 ₽Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs Gallardo красное

36
В наличии 5 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Стол Лофт-3

39
Фотография товара Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка

12
В наличии 56 шт.
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S4 ткань

37
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Настоящее фото товара Кресло Nerey T, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Кресло Nerey T, экокожа черная

44
В наличии 295 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Prime черное / красное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Prime черное / красное, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена

Компьютерное кресло Prime черное / красное

45
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Kano 1 light blue, black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kano 1 light blue, black, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стул Kano 1 light blue, black

50
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Airone, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Airone, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99032
18 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Airone, белый

5
В наличии 661 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Techno серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Techno серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29032
20 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Techno серый

12
В наличии 122 шт.В пути 80 шт.
New
Фотография товара Кресло Hugo RCH 6003-3, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH 6003-3, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH 6003-3, черный

10
New
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-5 freeze white, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-5 freeze white, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave af-5 freeze white, белый

13
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-16 ghost plus black / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-16 ghost plus black / black, произведённого компанией ChiedoCover
от35 890
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-16 ghost plus black / black

10
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-7 it grey / grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-7 it grey / grey, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-7 it grey / grey

9
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-15 enigma white / grey, mesh / fabric, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-15 enigma white / grey, mesh / fabric, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-15 enigma white / grey, mesh / fabric, светло-серый

11

Товар в корзине

Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный
Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный
от 31 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло TopChairs City черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло TopChairs City черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99046
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло TopChairs City черный

43
В наличии 525 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Кресло Манил, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манил, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Кресло Манил, серый

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 30 шт.