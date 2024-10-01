Характеристики товара
Описание
Бренд геймерских кресел BRAVE - ваш идеальный спутник в мире виртуальной реальности и невероятных игровых приключений! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком или просто любителем, геймерские кресла BRAVE – это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером и хочет получить комфорт, стиль и качество.
Подлокотники регулируемые в двух направлениях. Механизм качания DMS с фиксацией в рабочем положении
Крестовина пластиковая. Дополнительные регулировки Механизм наклона спинки (180 градусов). Гарантия 3 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина840 мм
- Глубина660 мм
- Высота320 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.17 м3