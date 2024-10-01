Характеристики товара
Описание
Функция независимого угла наклона спинки (до 180 градусов) нужна для того, чтобы помочь вам настроить положение сидя на протяжении всего вашего игрового процесса. Для вашего удобства кресло снабжено 4D подлокотниками и эргономичной магнитной подушкой для шеи. Бренд геймерских кресел BRAVE - ваш идеальный спутник в мире виртуальной реальности и невероятных игровых приключений! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком или просто любителем, геймерские кресла BRAVE – это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером и хочет получить комфорт, стиль и качество.
Подлокотники регулируемые в четырех направлениях. Механизм качания DMS с фиксацией в рабочем положении. Каркас немонолитный. Гарантия 3 года. Ширина кресла с подлокотниками 72,5 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина840 мм
- Глубина625 мм
- Высота430/510 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота спинки830 мм
- Вес22,15 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.17 м3