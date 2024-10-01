Товар в корзине. Перейти
Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный - фото 1Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный - фото 2Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный - фото 3Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный - фото 4Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный - фото 5Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный - фото 6Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный - фото 7Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный - фото 8Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный - фото 9Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный - фото 10Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный - фото 11Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный - фото 12Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный - фото 13Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный - фото 14

Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный

Артикул: CH-067-669
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло IMOLA, графит
Фотография товара Кресло IMOLA, графит от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло компактное Flip MG-305, черный
Фотография товара Кресло компактное Flip MG-305, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Функция независимого угла наклона спинки (до 180 градусов) нужна для того, чтобы помочь вам настроить положение сидя на протяжении всего вашего игрового процесса. Для вашего удобства кресло снабжено 4D подлокотниками и эргономичной магнитной подушкой для шеи. Бренд геймерских кресел BRAVE - ваш идеальный спутник в мире виртуальной реальности и невероятных игровых приключений! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком или просто любителем, геймерские кресла BRAVE – это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером и хочет получить комфорт, стиль и качество.

Подлокотники регулируемые в четырех направлениях. Механизм качания DMS с фиксацией в рабочем положении. Каркас немонолитный. Гарантия 3 года. Ширина кресла с подлокотниками 72,5 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина840 мм
  • Глубина625 мм
  • Высота430/510 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота спинки830 мм
  • Вес22,15 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.17 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Атлант бордо, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Стул Атлант бордо

56
Настоящее фото товара Стул Престиж бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Престиж бежевый

42
Фотография товара Кресло Шони, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шони, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от38 390
Оптовая цена

Кресло Шони, черное

38
Фотография товара Кресло Бармер, тёмно-бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бармер, тёмно-бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Кресло Бармер, тёмно-бордовый

48
Фотография товара Кресло офисное Абдал, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Абдал, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от22 950
Оптовая цена

Кресло офисное Абдал, хром

5
Фотография товара Кресло Mars LB Ткань Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mars LB Ткань Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Кресло Mars LB Ткань Черный

12
В наличии 47 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-801 LXH Green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-801 LXH Green, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-801 LXH Green

11
New
Фотография товара Кресло Савойя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Савойя, произведённого компанией ChiedoCover
32 890
Оптовая цена

Кресло Савойя

9
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-25 ventura white / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-25 ventura white / white, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-25 ventura white / white

15
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-15 enigma white / grey, mesh / fabric, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-15 enigma white / grey, mesh / fabric, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-15 enigma white / grey, mesh / fabric, светло-серый

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка

14
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Стол Лофт-2

47
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Гирос, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Гирос, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99045
12 490 ₽Оптовая цена

Стул офисный Гирос, серый

55
В наличии 225 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Фотография товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый

9
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Фотография товара Кресло CH-330M без подлокотников, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло CH-330M без подлокотников, желтый

32
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Кресло Паул, белый каркас, бежевая сетка

12
В наличии 41 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Стол Лофт-3

39

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Lody 1 фиолетовое / черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Lody 1 фиолетовое / черное, произведённого компанией ChiedoCover
от12 6904
13 090 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Lody 1 фиолетовое / черное

40
Фотография товара Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром

45
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Crown NEW, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown NEW, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от41 9907
44 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Crown NEW, коричневое

12
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Airone, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Airone, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49045
18 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Airone, черный

9
В наличии 721 шт.В пути 100 шт.
New
Фотография товара Кресло для офиса АТЛАНТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса АТЛАНТ, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена

Кресло для офиса АТЛАНТ

14
New
Фотография товара Кресло для офиса СЕНАТОР от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса СЕНАТОР, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена

Кресло для офиса СЕНАТОР

11
New
Фотография товара Кресло Hugo RCH 6001-2S, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH 6001-2S, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH 6001-2S, черный

9
New
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave, af-3 hawk black, ткань, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave, af-3 hawk black, ткань, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от32 190
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave, af-3 hawk black, ткань, черный

10
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-14-1 enigma plus black / dark grey, mesh , темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-14-1 enigma plus black / dark grey, mesh , темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 190
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-14-1 enigma plus black / dark grey, mesh , темно-серый

7
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 690
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный

10

Товар в корзине

Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный
Компьютерное поворотное кресло Brave af-1 grizzly black, ткань, черный
от 25 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка

14
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Стол Лофт-2

47
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Гирос, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Гирос, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99045
12 490 ₽Оптовая цена

Стул офисный Гирос, серый

55
В наличии 225 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37