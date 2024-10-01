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Кресло Сириус Люкс - фото 1

Кресло Сириус Люкс

Артикул: CH-068-418
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки11 кг

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