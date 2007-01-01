Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Chorus, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Chorus, черный, коричневый
10 оценок
21 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Chorus, черный, коричневый - фото 1Кресло компьютерное Chorus, черный, коричневый - фото 2Кресло компьютерное Chorus, черный, коричневый - фото 3Кресло компьютерное Chorus, черный, коричневый - фото 4Кресло компьютерное Chorus, черный, коричневый - фото 5Кресло компьютерное Chorus, черный, коричневый - фото 6Кресло компьютерное Chorus, черный, коричневый - фото 7
NEW

Кресло компьютерное Chorus, черный, коричневый

Артикул: CH-083-737
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Высота1200/1300 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло создано с учётом строгих требований к эргономике и функциональности. Его дизайн повторяет форму кресел лучших спортивных болидов планеты. Длительные игровые сессии и офисные будни ещё никогда не были настолько комфортными!

В обивке кресла использована экокожа высокого качества и специальная мебельная ткань с ярко выраженной фактурой. Оба материала обладают высокими показателями воздухопроницаемости. Обивка устойчива к износу, долго сохраняет цвет, приятна на ощупь и неприхотлива в уходе.
Сразу две подушки в комплекте - одна под шею, другая под поясницу помогут расположиться в кресле с максимальным комфортом. Благодаря эластичным ремням нижнюю подушку можно зафиксировать на любой высоте.
Нужно восстановить силы? При помощи специального механизма спинку можно легко откинуть назад. Максимальный угол отклонения в 150° позволит как следует расслабиться и отдохнуть.
Надежные металлические подлокотники способны выдержать высокие нагрузки без деформации. Накладки сделаны из мягкого пластика, приятного на ощупь.
Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
Внутри кресла, помимо поролона высокой плотности, скрывается прочный стальной каркас. Жесткая конструкция гарантирует длительную эксплуатацию без поломок. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Высота1200/1300 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветкоричневый, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки18.48 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Long TM, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Кресло Long TM, экокожа коричневая

31
В наличии 31 шт.
Фотография товара Кресло офисное / Стартрек / оранжевая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Стартрек / оранжевая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
37 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Стартрек / оранжевая сетка

44
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло офисное Афина, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Афина, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Кресло офисное Афина, хром

7
Фотография товара Кресло Mars Ткань Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mars Ткань Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Кресло Mars Ткань Черный

13
В наличии 51 шт.
Фотография товара Кресло College HLC-1500H/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-1500H/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло College HLC-1500H/Grey

7
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3813/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3813/Red, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло College BX-3813/Red

9
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Davis, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Davis, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Кресло Davis, пластик

9
Фотография товара Кресло поворотное Boom, ткань, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Boom, ткань, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло поворотное Boom, ткань, розовый

9
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Loom, серый, произведённого компанией ChiedoCover
170 190

Кресло компьютерное Loom, серый

9
New
Фотография товара Кресло компьютерное Pulse, серый, светло-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Pulse, серый, светло-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Кресло компьютерное Pulse, серый, светло-голубой

6

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift, черный, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60, произведённого компанией ChiedoCover
46 990

Стол с регулировкой высоты Lift, черный, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60

11
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лофт-2

47
New
Фотография товара Кресло компьютерное Junction, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Junction, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390

Кресло компьютерное Junction, черный, красный

14
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Офисное кресло Nitro, пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Nitro, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Офисное кресло Nitro, пластик белый

50
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434
New
Фотография товара Кресло компьютерное Keep, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Keep, черный, произведённого компанией ChiedoCover
26 990

Кресло компьютерное Keep, черный

8
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ синий экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ синий экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ синий экокожа, крестовина пластик

26
Фотография товара Компьютерное кресло Konfi от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Konfi, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Компьютерное кресло Konfi

6
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Распродажа
Настоящее фото товара Офисное кресло Nerey LB T, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 7902
15 990 ₽Оптовая цена

Офисное кресло Nerey LB T, экокожа черный

40
В наличии 455 шт.
Настоящее фото товара Офисное кресло Leo T, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Офисное кресло Leo T, экокожа черная

38
В наличии 343 шт.
Фотография товара Кресло для офиса МИНИСТР от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МИНИСТР, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Кресло для офиса МИНИСТР

5
Фотография товара Кресло для офиса ГЕРМЕС от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса ГЕРМЕС, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Кресло для офиса ГЕРМЕС

5
Фотография товара Кресло для руководителя Carter от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Carter, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Кресло для руководителя Carter

10
Фотография товара Кресло Смузи белый/ персиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Смузи белый/ персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Кресло Смузи белый/ персиковый

15
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло Бабби белый / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бабби белый / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена

Кресло Бабби белый / бежевый

5
Фотография товара Кресло Rio, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rio, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 390

Кресло Rio, черный, серый

11
New
Фотография товара Кресло Estate, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Estate, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 690

Кресло Estate, черный, серый

14
New
Фотография товара Кресло компьютерное Vast, черный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Vast, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Кресло компьютерное Vast, черный, синий

5

Товар в корзине

Кресло компьютерное Chorus, черный, коричневый
Кресло компьютерное Chorus, черный, коричневый
21 390
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift, черный, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60, произведённого компанией ChiedoCover
46 990

Стол с регулировкой высоты Lift, черный, ЛДСП дуб бежево-серый, 140x60

11
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лофт-2

47
New
Фотография товара Кресло компьютерное Junction, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Junction, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390

Кресло компьютерное Junction, черный, красный

14
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности