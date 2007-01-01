Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло компьютерное Chorus, черный, серый
Кресло компьютерное Chorus, черный, серый
Кресло компьютерное Chorus, черный, серый

Артикул: CH-083-768
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Высота1200/1300 мм
  • Глубина сиденья515 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
Характеристики товара

Описание

Кресло создано с учётом строгих требований к эргономике и функциональности. Дизайн повторяет форму кресел лучших спортивных болидов планеты. Длительные игровые сессии и офисные будни ещё никогда не были настолько комфортными!

В обивке кресла использована экокожа высокого качества. Материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, приятен на ощупь и неприхотлив в уходе.
Сразу две подушки в комплекте - одна под шею, другая под поясницу помогут расположиться в кресле с максимальным комфортом. Благодаря эластичным ремням нижнюю подушку можно зафиксировать на любой высоте.
Нужно восстановить силы? При помощи специального механизма спинку можно легко откинуть назад. Максимальный угол отклонения в 150° позволит как следует расслабиться и отдохнуть.
Надежные металлические подлокотники способны выдержать высокие нагрузки без деформации. Накладки сделаны из мягкого пластика приятного на ощупь.
Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
Внутри кресла, помимо поролона высокой плотности, скрывается прочный стальной каркас. Жесткая конструкция гарантирует длительную эксплуатацию без поломок. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Высота1200/1300 мм
  • Глубина сиденья515 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки18.40 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
