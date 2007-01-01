Характеристики товара
Описание
Кресло компьютерное благодаря эргономичному дизайну обеспечит ваше комфортное размещение за компьютером.
Кресло выполнено из материалов высокого качества. Сочетание экокожи и велюра придает креслу современный внешний вид. Материал обивки хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Оснащено высокотехнологичной системой качания - "синхромеханизмом". Эта система считается наиболее технически совершенной и самой эргономичной. Синхромеханизм позволяет согласованно изменять углы наклона одновременно и спинки кресла, и сиденья. Оптимальной пропорцией при синхронном изменении углов наклона спинки и сиденья кресла считается соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. У данной модели используется именно такое соотношение. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
Синхромеханизм решает сразу несколько основных задач по обеспечению комфорта и сохранению здоровья при длительной сидячей работе:
- позволяет пользователю свободно менять положение тела;
- предотвращает нефизиологичные позы и движения при любом типе работы;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- выполняет функцию качания.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Мягкие подушки обеспечивают комфорт и поддержку спине и шее. Благодаря эластичным ремням нижнюю подушку можно легко подстроить под себя.
Широкие пластиковые подлокотники с мягкими накладками и выраженная боковая поддержка позволят с удобством разместиться в кресле.
В основании установлено надежное пластиковое пятилучие.
Максимальная нагрузка рассчитана на вес до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Высота1200/1295 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья450/545 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьявелюр, экокожа
- Цветчерный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Вес упаковки19.17 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет