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Настоящее фото товара Кресло Сеат РСХ М2001, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Сеат РСХ М2001, черный
7 оценок
9 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло Сеат РСХ М2001, черный - фото 1Кресло Сеат РСХ М2001, черный - фото 2Кресло Сеат РСХ М2001, черный - фото 3Кресло Сеат РСХ М2001, черный - фото 4

Кресло Сеат РСХ М2001, черный

Артикул: CH-067-415
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота спинки470 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, пластик, ткань, сетка
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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