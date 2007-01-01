Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина560 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота спинки470 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл, пластик, ткань, сетка
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет