Характеристики товара
Описание
Вес кресла - 7.5 кг, вес подушки - 0.6 кг.
Каркас выполнен из брашированной акации. Такой способ предполагает декоративную обработку древесины путем обнажения естественного рисунка и удаления мягких волокон дерева с помощью жесткой щетки.
Структура рамы: алюминий с порошковым покрытием толщиной 1.2 мм.
Плетение выполнено из высококачественной веревки толщиной 5 мм. Состав - полипропилен. Материал характеризуется превосходными прочностью и долговечностью по сравнению с традиционными природными волокнами и, кроме того, практически не требует обслуживания и легко чистится.
Кресло комплектуется мягкой подушкой для сиденья толщиной 50 мм с обивкой из полиэстера с кантом. Плотность ткани 250 г/м2. Водоотталкивающая пропитка. Наполнение подушки из быстросохнущего поролона QuickDry, устойчивого к влажности, микробам и плесени благодаря постоянной циркуляции воздуха. Размер подушки 425х475х50 мм.
Кресло поставляется в разобранном виде.
Количество в упаковке: 2 шт.
Объем упаковки: 0,15 м3
Размер упаковки: 580х650х890 мм
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина650 мм
- Высота890 мм
- Вес8,1 кг
- Материалакация, алюминий, полиэстер
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет