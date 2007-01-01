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Кресло Латте бежевое

Артикул: CH-060-225
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

«Латте» - изящный стул плетеный из искусственного ротанга. Его можно оставлять на улице, либо эксплуатировать в помещении.

Размер: 550×660×850 мм.

Каркас сделан из прочного алюминия. Сверху конструкции - ручное плетение из круглого искусственного ротанга. Стул бежевого цвета.

В комплекте прилагается подушка серо-коричневого цвета. Ее чехол выполнен из влагостойкого 100%-го полиэстера плотностью 230 гр/м2. Этот материал можно стирать, он устойчив к ультрафиолету, осадкам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота840 мм
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый, коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Кресло Латте бежевое
от 31 790
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