Характеристики товара
Описание
«Латте» - изящный стул плетеный из искусственного ротанга. Его можно оставлять на улице, либо эксплуатировать в помещении.
Размер: 550×660×850 мм.
Каркас сделан из прочного алюминия. Сверху конструкции - ручное плетение из круглого искусственного ротанга. Стул бежевого цвета.
В комплекте прилагается подушка серо-коричневого цвета. Ее чехол выполнен из влагостойкого 100%-го полиэстера плотностью 230 гр/м2. Этот материал можно стирать, он устойчив к ультрафиолету, осадкам.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина680 мм
- Высота840 мм
- Материал сиденьяротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый, коричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет