Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Высота до сиденья350/450 мм
- Ширина900 мм
- Глубина850 мм
- Вес14 кг
- Материал каркасаротанг
- Цветсерый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Барный стул Лайт
Комплект мебели Энфилд, латте
Комплект мебели Аврора, 4 стула, бежевый
Комплект мебели Аврора, 8 стульев, светло-коричневый
Комплект мебели Аврора, 8 посадочных мест, светло-коричневый
Комплект мебели Бронкс, коричневый, 2 места
Кресло из искусственного ротанга Сильвер
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден