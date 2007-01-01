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Кресло садовое Стэк, тик

Артикул: CH-028-507
48 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современное кресло из искусственного дерева на алюминиевом каркасе серебряного цвета. Удобные и практичные модели могут эксплуатироваться как в помещении, так и на открытом воздухе в течение круглого года. Кресла коллекции удобно стопируются по 12 штук для максимально удобного и компактного хранения. Высококачественная рама из нержавеющего алюминия с серебряным порошковым покрытием позволяет эксплуатировать мебель многие годы. Искусственное дерево устойчиво к ультрафиолетовому излучению. Изделия серии Лиссабон станут отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина560 мм
  • Ширина460 мм
  • Высота840 мм
  • Вес6.3 кг
  • СоставНержавеющицй алюминий с порошковым покрытием, искусственное дерево.
  • Количество мест1
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки4 кг

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Кресло садовое Стэк, тик
Кресло садовое Стэк, тик
14 790
В корзине

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