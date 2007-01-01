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Канны кресло плетеное из роупа, коричневый, светлое дерево - фото 1Канны кресло плетеное из роупа, коричневый, светлое дерево - фото 2Канны кресло плетеное из роупа, коричневый, светлое дерево - фото 3

Канны кресло плетеное из роупа, коричневый, светлое дерево

Артикул: CH-077-329
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Плетеное кресло «Канны» идеально подходит для комфортного отдыха в саду или на балконе.На боковинах - оплетка из синтетических лент, выполненных из полиэфирных волокон высокой прочности. Цвет плетения - коричневый. Основание - дуб.Приятное дополнение − подушки со съёмными чехлами темно-серого цвета с влагоотталкивающей пропиткой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес16,8 кг
  • Материалроуп
  • Материал каркасадуб
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Вес упаковки20.70 кг
  • Объём упаковки0.50 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Канны кресло плетеное из роупа, коричневый, светлое дерево
Канны кресло плетеное из роупа, коричневый, светлое дерево
72 390
В корзине

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