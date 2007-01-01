Характеристики товара
Описание
Плетеное кресло «Канны» идеально подходит для комфортного отдыха в саду или на балконе.На боковинах - оплетка из синтетических лент, выполненных из полиэфирных волокон высокой прочности. Цвет плетения - коричневый. Основание - дуб.Приятное дополнение − подушки со съёмными чехлами темно-серого цвета с влагоотталкивающей пропиткой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья415 мм
- Вес16,8 кг
- Материалроуп
- Материал каркасадуб
- Цветсветлое дерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Вес упаковки20.70 кг
- Объём упаковки0.50 м3
- Изделия стопируютсяНет