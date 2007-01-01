Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, черный
Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, черный
7 оценок
18 690
Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, черный - фото 1Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, черный - фото 2Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, черный - фото 3Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, черный - фото 4Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, черный - фото 5

Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, черный

Артикул: CH-080-104
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1240 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.
Характеристики товара

Описание

Увеличенная мягкая зона поясничной поддержки обеспечивает превосходную поддержку спины в течение рабочего дня. Изящные пластиковые подлокотники со вставками "под хром" и мягкими накладками гармонично сочетаются с хромированной крестовиной, придавая креслу элегантность. Механизм качания позволяет регулировать высоту сиденья, жесткость отклонения и обеспечивает фиксацию наклона в 3-х положениях. В наличии два изысканных цвета — кофейный и классический черный, которые подойдут под любой интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1240 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья465/525 мм
  • Высота спинки730 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки340 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки23.30 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, черный
Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, черный
18 690
