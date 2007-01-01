Характеристики товара
Описание
Увеличенная мягкая зона поясничной поддержки обеспечивает превосходную поддержку спины в течение рабочего дня. Изящные пластиковые подлокотники со вставками "под хром" и мягкими накладками гармонично сочетаются с хромированной крестовиной, придавая креслу элегантность. Механизм качания позволяет регулировать высоту сиденья, жесткость отклонения и обеспечивает фиксацию наклона в 3-х положениях. В наличии два изысканных цвета — кофейный и классический черный, которые подойдут под любой интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота1180/1240 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья465/525 мм
- Высота спинки730 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки340 мм
- Высота упаковки900 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки23.30 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет