Характеристики товара
Описание
Стильное игровое кресло с плотной набивкой и вниманием к деталям. Спортивный дизайн подчеркивает принадлежность к особой касте компьютерных кресел.
На кресло установлен усовершенствованный механизм "Top-Gun Lux", который обеспечивает плавное качание, а главное, позволяет зафиксировать угол наклона в любом положении. Плавность качания можно регулировать под вес конкретного пользователя. Данный тип механизма обеспечивает максимальную устойчивость, повышенный комфорт и, как следствие, увеличивает срок эксплуатации всего кресла.
В обивке кресла использованы прочная мебельная ткань и экокожа высокого качества. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Плотная набивка и эргономичная форма спинки позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом.
Оригинальный дизайн с "карбоновыми" вставками делает модель не только функциональной, но и стильной.
В основании - надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1090/1185 мм
- Глубина сиденья435 мм
- Высота до сиденья440/535 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
- Цветкрасный, черный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.12 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет