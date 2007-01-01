Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Colossus, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Colossus, черный, красный
8 990
Кресло компьютерное Colossus, черный, красный - фото 1Кресло компьютерное Colossus, черный, красный - фото 2Кресло компьютерное Colossus, черный, красный - фото 3Кресло компьютерное Colossus, черный, красный - фото 4Кресло компьютерное Colossus, черный, красный - фото 5Кресло компьютерное Colossus, черный, красный - фото 6Кресло компьютерное Colossus, черный, красный - фото 7Кресло компьютерное Colossus, черный, красный - фото 8Кресло компьютерное Colossus, черный, красный - фото 9
Кресло компьютерное Colossus, черный, красный

Артикул: CH-083-801
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1090/1185 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья440/535 мм
Характеристики товара

Описание

Стильное игровое кресло с плотной набивкой и вниманием к деталям. Спортивный дизайн подчеркивает принадлежность к особой касте компьютерных кресел.

На кресло установлен усовершенствованный механизм "Top-Gun Lux", который обеспечивает плавное качание, а главное, позволяет зафиксировать угол наклона в любом положении. Плавность качания можно регулировать под вес конкретного пользователя. Данный тип механизма обеспечивает максимальную устойчивость, повышенный комфорт и, как следствие, увеличивает срок эксплуатации всего кресла.
В обивке кресла использованы прочная мебельная ткань и экокожа высокого качества. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Плотная набивка и эргономичная форма спинки позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом.
Оригинальный дизайн с "карбоновыми" вставками делает модель не только функциональной, но и стильной.
В основании - надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1090/1185 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья440/535 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветкрасный, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.12 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
