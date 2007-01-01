Характеристики товара
Описание
Кресло компьютерное сочетает в себе эргономичный дизайн и функциональность, которые обеспечат вам комфортное размещение за компьютером.
Обивка кресла выполнена из качественной экокожи. Материал отличается высокой износостойкостью и легкостью в уходе. Экокожа выглядит элегантно и долговечно, сохраняет свой внешний вид и не теряет своих качеств даже при длительном использовании.
Возможность регулировки наклона спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники обеспечат дополнительный комфорт и возможность подстраивать кресло под свои предпочтения.
В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Высота1140/1310 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья410/505 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбелый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки15.04 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет