Настоящее фото товара Кресло компьютерное Concord, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Concord, черный, белый
5 оценок
12 090
Кресло компьютерное Concord, черный, белый - фото 1Кресло компьютерное Concord, черный, белый - фото 2Кресло компьютерное Concord, черный, белый - фото 3Кресло компьютерное Concord, черный, белый - фото 4Кресло компьютерное Concord, черный, белый - фото 5Кресло компьютерное Concord, черный, белый - фото 6Кресло компьютерное Concord, черный, белый - фото 7Кресло компьютерное Concord, черный, белый - фото 8Кресло компьютерное Concord, черный, белый - фото 9Кресло компьютерное Concord, черный, белый - фото 10
Кресло компьютерное Concord, черный, белый

Артикул: CH-083-772
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Высота1140/1310 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья410/505 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное сочетает в себе эргономичный дизайн и функциональность, которые обеспечат вам комфортное размещение за компьютером.

Обивка кресла выполнена из качественной экокожи. Материал отличается высокой износостойкостью и легкостью в уходе. Экокожа выглядит элегантно и долговечно, сохраняет свой внешний вид и не теряет своих качеств даже при длительном использовании.
Возможность регулировки наклона спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники обеспечат дополнительный комфорт и возможность подстраивать кресло под свои предпочтения.
В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15.04 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

