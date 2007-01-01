Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Concord, синий, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Concord, синий, серый
12 оценок
12 390
Кресло компьютерное Concord, синий, серый - фото 1Кресло компьютерное Concord, синий, серый - фото 2Кресло компьютерное Concord, синий, серый - фото 3Кресло компьютерное Concord, синий, серый - фото 4Кресло компьютерное Concord, синий, серый - фото 5Кресло компьютерное Concord, синий, серый - фото 6Кресло компьютерное Concord, синий, серый - фото 7Кресло компьютерное Concord, синий, серый - фото 8Кресло компьютерное Concord, синий, серый - фото 9Кресло компьютерное Concord, синий, серый - фото 10
Кресло компьютерное Concord, синий, серый

Артикул: CH-083-774
Основные характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное сочетает в себе эргономичный дизайн и функциональность, которые обеспечивают удобное размещение за компьютером.

Обивка кресла из мягкой и дышащей ткани обеспечивает комфорт в любое время года и не вызывает дискомфорта даже при длительном сидении. Материал легко чистится, сохраняя свою форму и внешний вид.
Возможность регулировки наклона спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники добавляют удобства и позволяют настроить кресло под свои предпочтения.
В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиний, серый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.40 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
