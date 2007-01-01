Характеристики товара
Описание
Кресло специально разработано для профессиональных геймеров, проводящих много часов подряд за игрой, не меняя положения тела.
Кресло имеет боковые поддержки и благодаря анатомически правильным изгибам каркаса обеспечивает комфортное положение сидящему. Кроме того, в кресле предусмотрена специальная подушка для поддержки спины, чтобы снизить нагрузку на поясничный отдел позвоночника.
Обивка представляет собой комбинацию современных качественных материалов – искусственной кожи и дышащей сетчатой ткани TW.
Данная модель обладает механизмом качания "люкс" с регулировкой под вес и возможностью фиксации в любом положении.
Ограничение по весу - 120 кг!
Модель подойдет не только геймерам, но любому, кто ценит удобство при работе за компьютером.
Качественная модель среднего ценового сегмента.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1155/1255 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья510/610 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
- Цветсиний, черный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки16.28 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет