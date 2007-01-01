Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Defense, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Defense, черный, синий
11 790
Кресло компьютерное Defense, черный, синий

Артикул: CH-083-743
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1155/1255 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья510/610 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло специально разработано для профессиональных геймеров, проводящих много часов подряд за игрой, не меняя положения тела.

Кресло имеет боковые поддержки и благодаря анатомически правильным изгибам каркаса обеспечивает комфортное положение сидящему. Кроме того, в кресле предусмотрена специальная подушка для поддержки спины, чтобы снизить нагрузку на поясничный отдел позвоночника.
Обивка представляет собой комбинацию современных качественных материалов – искусственной кожи и дышащей сетчатой ткани TW.
Данная модель обладает механизмом качания "люкс" с регулировкой под вес и возможностью фиксации в любом положении.
Ограничение по весу - 120 кг!
Модель подойдет не только геймерам, но любому, кто ценит удобство при работе за компьютером.
Качественная модель среднего ценового сегмента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1155/1255 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья510/610 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветсиний, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16.28 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

