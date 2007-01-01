Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло для приемных и переговорных Cantata, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло для приемных и переговорных Cantata, черный
15 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло для приемных и переговорных Cantata, черный - фото 1Кресло для приемных и переговорных Cantata, черный - фото 2Кресло для приемных и переговорных Cantata, черный - фото 3Кресло для приемных и переговорных Cantata, черный - фото 4Кресло для приемных и переговорных Cantata, черный - фото 5
NEW

Кресло для приемных и переговорных Cantata, черный

Артикул: CH-083-681
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья445 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Изо СТ
Фотография товара Стул Изо СТ от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром
Фотография товара Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Уникальный каркас из металла и узкие подлокотники с небольшими накладками придают конструкции легкость и прочность. Горизонтальные строчки на спинке подчеркивают элегантный внешний вид. Кресло прекрасно впишется в любой интерьер.

Каркас сиденья и спинки является монолитным, выполнен целиком из фанеры, формирующей жесткость всей конструкции и эргономику спинки.
Обивка выполнена из высококачественного материала - экокожи "santorini", значительно превосходящего стандартные материалы по сроку эксплуатации. Кроме того, материал мягкий и приятный на ощупь, мало отличим от натуральной кожи.
Поролон средней жесткости, достаточно плотной набивки.
Хромированная металлическая рама способна выдержать нагрузку до 120 кг.
Подлокотники имеют накладки из пластика.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный, хромированный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.23 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Варна на газлифте с одной подушкой

35
Фотография товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690

Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание

88
Фотография товара Nerey CF Экокожа Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Nerey CF Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Nerey CF Экокожа Бежевый

58
В наличии 304 шт.
Фотография товара Кресло College H-8078F-5/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Black, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Кресло College H-8078F-5/Black

81
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Snow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Snow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Snow, оливковый

30
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Стул подъемно-поворотный Либон, песчаная буря

89
Настоящее фото товара Стул Уно офисный, сильвер, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул Уно офисный, сильвер

10
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09024
14 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый

13
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09024
14 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), серый

7
Фотография товара Стул Rhythm, красный, каркас серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm, красный, каркас серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490

Стул Rhythm, красный, каркас серый

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, пыльная роза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, пыльная роза

32
Хит
Фотография товара Письменный стол с полками Дарк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Письменный стол с полками Дарк, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790
Оптовая цена

Письменный стол с полками Дарк

42
Фотография товара Каркас стула Брин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Брин, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Каркас стула Брин

40
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Хит
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от39035
600 ₽

Подушка на стул, галета, велюр коричневый

48
Настоящее фото товара Стол рабочий, 1600*900, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Стол рабочий, 1600*900, шамони светлый

14
Настоящее фото товара Каркас для стула С17, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Каркас для стула С17

42
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
18 290
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48

Другие товары из раздела офисные стулья

Фотография товара Стул Breeze Office KPR от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Breeze Office KPR, произведённого компанией ChiedoCover
26 590
Оптовая цена

Стул Breeze Office KPR

5
Фотография товара Стул Marc Office KPR от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc Office KPR, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Стул Marc Office KPR

14
Распродажа
Фотография товара Стул Rich, серый, черный, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rich, серый, черный, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
9 99014
11 490 ₽

Стул Rich, серый, черный, ткань

15
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39024
17 490 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), серый

10
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 69024
15 290 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА ПРУТКЕ), серый

13
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), коричневый

7
Распродажа
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), бирюзовый

12
Настоящее фото товара Стул Rhythm, черно-зеленый, клетка, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стул Rhythm, черно-зеленый, клетка

10
Настоящее фото товара Стул Rhythm, черно-стальной, мелкая клетка, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стул Rhythm, черно-стальной, мелкая клетка

8
Настоящее фото товара Кресло офисное Rift, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
57 490

Кресло офисное Rift, чёрный

12
В наличии 340 шт.

Товар в корзине

Кресло для приемных и переговорных Cantata, черный
Кресло для приемных и переговорных Cantata, черный
7 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, пыльная роза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, мелкий ромб, пыльная роза

32
Хит
Фотография товара Письменный стол с полками Дарк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Письменный стол с полками Дарк, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790
Оптовая цена

Письменный стол с полками Дарк

42
Фотография товара Каркас стула Брин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Брин, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Каркас стула Брин

40
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности