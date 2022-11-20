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Кресло Джуко

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 670 мм

Ширина: 600 мм

Глубина: 820 мм

Производство - Россия

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