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Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас черный, кожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Старс В.С, каркас черный, кожа белая
6 оценок
12 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Старс В.С, каркас черный, кожа белая - фото 1

Стул Старс В.С, каркас черный, кожа белая

Артикул: CH-079-459
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул «Старс» создаст потрясающее удобство для комфортного отдыха. Сочетание велюра, прочного металлического каркаса, мягкой спинки и сиденья, а также износостойкой поверхности – всё это позволило создать удобный стул, на котором хочется сидеть каждый день!

Модель прекрасно комбинирует элегантность и практичность. Прочные металлические ножки обеспечивают надежное положение изделия во время отдыха взрослых и детей. Продуманный каркас из металла усиливают всю конструкцию, не деформируясь даже при повышенных нагрузках. На каркас дополнительно устанавливается мягкая спинка и сидушка, которые создают ощущение максимального комфорта как во время короткого, так и длительного отдыха.

Металлический каркас в верхней части изделия также станет отличной заменой стандартам подлокотникам. Оригинальная дизайнерская мебель отличается своей универсальностью. Прекрасно подойдёт как кухонный обеденный на вашу стильную и модную кухню.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота спинки400 мм
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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