Характеристики товара
Описание
Кресло для руководителя с алюминиевыми подлокотниками и крестовиной подчеркивает его высокое качество и придает солидный вид. Высокая спинка, поддерживающая все зоны спины, и просторное сиденье обеспечивают комфорт и продуктивность. Современный механизм позволяет регулировать высоту сиденья, настраивать жесткость отклонения и фиксировать наклон спинки в четырех положениях. Это стильное и актуальное кресло обязательно привлечет внимание.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина675 мм
- Глубина630 мм
- Высота1205/1305 мм
- Ширина сиденья505 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья455/555 мм
- Высота спинки765 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки900 мм
- Глубина упаковки340 мм
- Вес упаковки24 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет