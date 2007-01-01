Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Fenon, экокожа, черный
Кресло Fenon, экокожа, черный
31 790
Кресло Fenon, экокожа, черный

Артикул: CH-080-090
Основные характеристики
  • Ширина675 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1205/1305 мм
  • Ширина сиденья505 мм
Характеристики товара

Описание

Кресло для руководителя с алюминиевыми подлокотниками и крестовиной подчеркивает его высокое качество и придает солидный вид. Высокая спинка, поддерживающая все зоны спины, и просторное сиденье обеспечивают комфорт и продуктивность. Современный механизм позволяет регулировать высоту сиденья, настраивать жесткость отклонения и фиксировать наклон спинки в четырех положениях. Это стильное и актуальное кресло обязательно привлечет внимание.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина675 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1205/1305 мм
  • Ширина сиденья505 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья455/555 мм
  • Высота спинки765 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Вес упаковки24 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
