Характеристики товара
Описание
Стулья изготовлены из прочного поликарбоната и предлагаются в трех вариантах: прозрачные, глянцевые полностью окрашенные и матовые в широком диапазоне цветов. Простой и минималистичный дизайн украсит Ваше помещение, расставив яркие акценты в интерьере.
В состав полимеров, из которых изготовлены стулья, входит защита от УФ лучей и антистатические присадки, что позволяет использовать их как в помещении, так и на открытом воздухе.
Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина550 мм
- Глубина490 мм
- Материалпластик
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияТурция