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Стул Гиза Прозрачный, пластиковый

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стулья изготовлены из прочного поликарбоната и предлагаются в трех вариантах: прозрачные, глянцевые полностью окрашенные и матовые в широком диапазоне цветов. Простой и минималистичный дизайн украсит Ваше помещение, расставив яркие акценты в интерьере.

В состав полимеров, из которых изготовлены стулья, входит защита от УФ лучей и антистатические присадки, что позволяет использовать их как в помещении, так и на открытом воздухе.

Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина490 мм
  • Материалпластик
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияТурция

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