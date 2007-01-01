Характеристики товара
Описание
Работать Вам будет удобно и приятно с креслом. Оно имеет эргономичную спинку с поясничным упором, который поддерживает спину и не позволяет ей затекать, а также исключает возможность появления болевых ощущений.
Спинка и комфорт:Спинка обтянута тканью-сеткой, которая легко пропускает воздух и позволяет вашей спине дышать, это особенно хорошо в теплое время года. В любой момент вы можете откинуться на спинку и передохнуть, а для вашего удобства предусмотрены подлокотники.
Мобильность и конструкция: Кресло установлено на колесики, что позволяет свободно перемещаться по всей рабочей зоне, не вставая с места. Крестовина, к которой крепятся ролики, выполнена из прочного пластика.
Настройка и функционал: Оптимальное положение помогает выбрать удобный механизм регулировки высоты. Также имеется механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении.
Универсальность: Цвет тканевой обивки позволяет вписать кресло в любой интерьер. Ограничение по весу составляет 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина595 мм
- Глубина270 мм
- Высота905/1000 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья455/550 мм
- Материалметалл, пластик, хромированная сталь, поролон
- Материал сиденьясетка
- Цветсиний, черный, хромированный
- Цвет ножекхромированный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Ширина упаковки270 мм
- Высота упаковки580 мм
- Вес упаковки9.6 кг
- Изделия стопируютсяНет