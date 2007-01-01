Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Лапис, синий, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Лапис, синий, хром
5 оценок
6 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Лапис, синий, хром - фото 1

Кресло компьютерное Лапис, синий, хром

Артикул: CH-087-343
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина595 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота905/1000 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба Эконом
Фотография товара Кресло Самба Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Работать Вам будет удобно и приятно с креслом. Оно имеет эргономичную спинку с поясничным упором, который поддерживает спину и не позволяет ей затекать, а также исключает возможность появления болевых ощущений.


Спинка и комфорт:Спинка обтянута тканью-сеткой, которая легко пропускает воздух и позволяет вашей спине дышать, это особенно хорошо в теплое время года. В любой момент вы можете откинуться на спинку и передохнуть, а для вашего удобства предусмотрены подлокотники.
Мобильность и конструкция: Кресло установлено на колесики, что позволяет свободно перемещаться по всей рабочей зоне, не вставая с места. Крестовина, к которой крепятся ролики, выполнена из прочного пластика.
Настройка и функционал: Оптимальное положение помогает выбрать удобный механизм регулировки высоты. Также имеется механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении.
Универсальность: Цвет тканевой обивки позволяет вписать кресло в любой интерьер. Ограничение по весу составляет 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота905/1000 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья455/550 мм
  • Материалметалл, пластик, хромированная сталь, поролон
  • Материал сиденьясетка
  • Цветсиний, черный, хромированный
  • Цвет ножекхромированный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Вес упаковки9.6 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89019
4 790 ₽

Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук, морилка черная

9
Настоящее фото товара Диван Джулиа 1, 2000мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390

Диван Джулиа 1, 2000мм

13
Настоящее фото товара Стул Класс на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Стул Класс на колесиках

46
Настоящее фото товара Диван Алекто, серый, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Диван Алекто, серый, трехместный

69
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59030
6 490 ₽

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань

47
Настоящее фото товара Диван Julia 1, 800мм, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Диван Julia 1, 800мм

93
Фотография товара Кресло College H-8078F-5/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Кресло College H-8078F-5/Beige

93
Фотография товара Диван Диво, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Диво, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена

Диван Диво, 2-х местный

41
Фотография товара Кресло поворотное Bella, мятный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Bella, мятный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, мятный, велюр

74
В наличии 15 шт.
Фотография товара Диван Блок, 2-х местный с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Блок, 2-х местный с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от34 290
Оптовая цена

Диван Блок, 2-х местный с подлокотниками

66

Другие товары из раздела офисные кресла

Настоящее фото товара Кресло Министр 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Министр 1П

9
Настоящее фото товара Кресло Бибионе 2ДС, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Кресло Бибионе 2ДС

10
Фотография товара Кресло Этна серое, основание золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Этна серое, основание золото, произведённого компанией ChiedoCover
26 790

Кресло Этна серое, основание золото

6
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло без подлокотников Пегант, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло без подлокотников Пегант, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Кресло без подлокотников Пегант, слоновая кость

14
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло офисное Марафон, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Марафон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 490

Кресло офисное Марафон, черный

12
Фотография товара Эргономичное кресло Альфа Грэй, сетка, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Эргономичное кресло Альфа Грэй, сетка, серый, произведённого компанией ChiedoCover
26 290

Эргономичное кресло Альфа Грэй, сетка, серый

6
В наличии 66 шт.
Фотография товара Кресло Тепал, экокожа, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тепал, экокожа, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690

Кресло Тепал, экокожа, оранжевый

11
Фотография товара Кресло компьютерное Смуф, серо-коричневый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смуф, серо-коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло компьютерное Смуф, серо-коричневый, черный

15
Фотография товара Кресло компьютерное Смуф, капучино, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смуф, капучино, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло компьютерное Смуф, капучино, черный

5
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Лапис, оранжевый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло компьютерное Лапис, оранжевый, хром

11

Товар в корзине

Кресло компьютерное Лапис, синий, хром
Кресло компьютерное Лапис, синий, хром
6 390
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89019
4 790 ₽

Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук, морилка черная

9
Настоящее фото товара Диван Джулиа 1, 2000мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390

Диван Джулиа 1, 2000мм

13
Настоящее фото товара Стул Класс на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Стул Класс на колесиках

46
Настоящее фото товара Диван Алекто, серый, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Диван Алекто, серый, трехместный

69

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности