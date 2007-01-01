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Настоящее фото товара Кресло компьютерное Лапис, красный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Лапис, красный, хром
7 оценок
6 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Лапис, красный, хром - фото 1

Кресло компьютерное Лапис, красный, хром

Артикул: CH-087-344
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина595 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота905/1000 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Работать Вам будет удобно и приятно с креслом. Оно имеет эргономичную спинку с поясничным упором, который поддерживает спину и не позволяет ей затекать, а также исключает возможность появления болевых ощущений.


Спинка и комфорт:Спинка обтянута тканью-сеткой, которая легко пропускает воздух и позволяет вашей спине дышать, это особенно хорошо в теплое время года. В любой момент вы можете откинуться на спинку и передохнуть, а для вашего удобства предусмотрены подлокотники.
Мобильность и конструкция: Кресло установлено на колесики, что позволяет свободно перемещаться по всей рабочей зоне, не вставая с места. Крестовина, к которой крепятся ролики, выполнена из прочного пластика.
Настройка и функционал: Оптимальное положение помогает выбрать удобный механизм регулировки высоты. Также имеется механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении.
Универсальность: Цвет тканевой обивки позволяет вписать кресло в любой интерьер. Ограничение по весу составляет 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота905/1000 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья455/550 мм
  • Материалметалл, пластик, хромированная сталь, поролон
  • Материал сиденьясетка
  • Цветкрасный, черный, хромированный
  • Цвет ножекхромированный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Вес упаковки9.6 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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