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Настоящее фото товара Кресло компьютерное Варниш, белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Варниш, белый, хром
8 оценок
5 890
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Кресло компьютерное Варниш, белый, хром - фото 1

Кресло компьютерное Варниш, белый, хром

Артикул: CH-087-322
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина295 мм
  • Высота840/970 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

С его обивкой из экокожи, вставкой из велюра и простым, но элегантным дизайном, это кресло предлагает непревзойденный комфорт.Представьте себе, как вы садитесь в это кресло, которое идеально подходит для офиса или дома. Конструкция без подлокотников создает пространство для свободного движения.Кресло предлагает оптимальную поддержку вашей спины, позволяя вам сосредоточиться на работе или отдохнуть с комфортом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина295 мм
  • Высота840/970 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья470/600 мм
  • Материалпластик, хромированная сталь
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый, хромированный
  • Цвет ножекхромированный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки290 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Вес упаковки7.82 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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