Характеристики товара
Описание
Кресло выглядит современно и привлекает внимание. Вы можете выбрать различные цвета и эффекты подсветки, чтобы создать уникальную атмосферу в вашей комнате. Для геймеров, которым нужны комфорт, функциональность и стиль.
Кресло с функцией RGB-подсветки разнообразит ваши стримы или игровые сессии. При помощи пульта дистанционного управления вы сами сможете выбрать режим подсветки, а также настроить скорость световых эффектов и интенсивность цвета.
Режимов подсветки – 352, скоростей – 12.
Подсветка подключается к источнику питания при помощи USB шнура, длинной 115 см. Для пульта управления подсветкой используется литиевая батарейка 3V CR2025.
Экокожа, система отклонения спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники с удобными мягкими накладками обеспечат максимальный комфорт во время долгой игры. Регулируйте высоту и наклон кресла для идеальной посадки.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Высота1160/1260 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкрасный, серый, черный, разноцветный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.13 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет