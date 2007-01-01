Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Hunch, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Hunch, черный, серый
5 оценок
12 990
Артикул: CH-083-773
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Высота1160/1260 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Кресло выглядит современно и привлекает внимание. Вы можете выбрать различные цвета и эффекты подсветки, чтобы создать уникальную атмосферу в вашей комнате. Для геймеров, которым нужны комфорт, функциональность и стиль.

Кресло с функцией RGB-подсветки разнообразит ваши стримы или игровые сессии. При помощи пульта дистанционного управления вы сами сможете выбрать режим подсветки, а также настроить скорость световых эффектов и интенсивность цвета.
Режимов подсветки – 352, скоростей – 12.
Подсветка подключается к источнику питания при помощи USB шнура, длинной 115 см. Для пульта управления подсветкой используется литиевая батарейка 3V CR2025.
Экокожа, система отклонения спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники с удобными мягкими накладками обеспечат максимальный комфорт во время долгой игры. Регулируйте высоту и наклон кресла для идеальной посадки.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкрасный, серый, черный, разноцветный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.13 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
