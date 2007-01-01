Характеристики товара
Описание
Игровое кресло - это бескомпромиссное сочетание яркого, современного дизайна, лучших материалов и отличной эргономики. Позвольте себе забыть о дискомфорте и сосредоточиться на действительно важных задачах!
Просторные габариты сиденья и высокая спинка делают кресло удобным для людей любого роста. Сразу две подушки в комплекте - одна под шею, другая под поясницу помогут расположиться в кресле с максимальным комфортом. Благодаря эластичным ремням нижнюю подушку можно легко подстроить под себя.
Внутри сиденья находится формованный поролон - материал, который используется при производстве мебели повышенной комфортности, а также в автомобильных и авиационные креслах, т.е. там, где требования к комфорту и долговечности максимальны. В отличие от обычного, формованный поролон гораздо плотнее, отливается в специальных формах с точно заданными геометрическими параметрами, практически не сминается со временем.
В обивке использована экокожа высокого качества. Материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, приятен на ощупь и легко чистится.
Нужно восстановить силы? При помощи специального механизма спинку можно легко откинуть назад. Максимальный угол отклонения в 135° позволит как следует расслабиться и отдохнуть.
Уникальные 3D-подлокотники имеют множество регулировок. Накладки сделаны из мягкого пластика приятного на ощупь.
Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
Внутри кресла скрывается прочный стальной каркас. Жесткая конструкция гарантирует длительную эксплуатацию без поломок. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 130 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Высота1280/1380 мм
- Глубина сиденья545 мм
- Высота до сиденья490/590 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветголубой, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки21.20 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет