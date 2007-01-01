Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Diorama, черный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Diorama, черный, голубой
11 оценок
16 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Diorama, черный, голубой - фото 1Кресло компьютерное Diorama, черный, голубой - фото 2Кресло компьютерное Diorama, черный, голубой - фото 3Кресло компьютерное Diorama, черный, голубой - фото 4Кресло компьютерное Diorama, черный, голубой - фото 5Кресло компьютерное Diorama, черный, голубой - фото 6Кресло компьютерное Diorama, черный, голубой - фото 7Кресло компьютерное Diorama, черный, голубой - фото 8Кресло компьютерное Diorama, черный, голубой - фото 9Кресло компьютерное Diorama, черный, голубой - фото 10Кресло компьютерное Diorama, черный, голубой - фото 11Кресло компьютерное Diorama, черный, голубой - фото 12Кресло компьютерное Diorama, черный, голубой - фото 13Кресло компьютерное Diorama, черный, голубой - фото 14
NEW

Кресло компьютерное Diorama, черный, голубой

Артикул: CH-083-815
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Высота1280/1380 мм
  • Глубина сиденья545 мм
  • Высота до сиденья490/590 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Игровое кресло - это бескомпромиссное сочетание яркого, современного дизайна, лучших материалов и отличной эргономики. Позвольте себе забыть о дискомфорте и сосредоточиться на действительно важных задачах!
Просторные габариты сиденья и высокая спинка делают кресло удобным для людей любого роста. Сразу две подушки в комплекте - одна под шею, другая под поясницу помогут расположиться в кресле с максимальным комфортом. Благодаря эластичным ремням нижнюю подушку можно легко подстроить под себя.
Внутри сиденья находится формованный поролон - материал, который используется при производстве мебели повышенной комфортности, а также в автомобильных и авиационные креслах, т.е. там, где требования к комфорту и долговечности максимальны. В отличие от обычного, формованный поролон гораздо плотнее, отливается в специальных формах с точно заданными геометрическими параметрами, практически не сминается со временем.
В обивке использована экокожа высокого качества. Материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, приятен на ощупь и легко чистится.
Нужно восстановить силы? При помощи специального механизма спинку можно легко откинуть назад. Максимальный угол отклонения в 135° позволит как следует расслабиться и отдохнуть.
Уникальные 3D-подлокотники имеют множество регулировок. Накладки сделаны из мягкого пластика приятного на ощупь.
Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.

Внутри кресла скрывается прочный стальной каркас. Жесткая конструкция гарантирует длительную эксплуатацию без поломок. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Высота1280/1380 мм
  • Глубина сиденья545 мм
  • Высота до сиденья490/590 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветголубой, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки21.20 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

