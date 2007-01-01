Характеристики товара
Описание
Кресло офисное Neo — стиль, комфорт и надежность каждый день. Neo — это кресло, которое сочетает в себе изысканный винтажный стиль с актуальной эргономикой. Обивка из качественной экокожи придает изделию солидный вид, а мягкие формы спинки и подлокотников обеспечивают комфорт на протяжении всего дня. Такой дизайн легко впишется как в классический кабинет, так и в современное офисное пространство или домашний рабочий уголок. Экокожа приятна на ощупь, устойчива к износу и проста в уходе — достаточно протереть влажной салфеткой. Металлическая крестовина гарантирует прочность конструкции и уверенную устойчивость даже при интенсивной эксплуатации. Полиуретановые ролики обеспечивают плавное передвижение без царапин на полу. Благодаря механизму качания типа "топ-ган" кресло адаптируется под ваши движения и поддерживает правильную посадку. Высота сиденья регулируется от 45,5 до 53,5 см, а спинка — от 111,5 до 119 см. Газлифт 3 класса обеспечивает надежную и долговечную работу механизма. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя при этом комфорт даже при длительном использовании. Neo станет отличным выбором как для рабочего кабинета, так и для домашнего офиса, учебного места или переговорной зоны. Это удачное сочетание практичности, стиля и удобства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина670 мм
- Высота1115 мм
- Ширина сиденья505 мм
- Глубина сиденья475 мм
- Высота до сиденья455/535 мм
- Вес13.9 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Вес упаковки15.90 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Габариты упаковки для логистики760
- Изделия стопируютсяНет