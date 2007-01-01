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Офисное кресло для персонала Micky, темно-серый

Артикул: CH-077-651
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина670 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяэкокожа, пластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Вес упаковки42 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Офисное кресло для персонала Micky, темно-серый
Офисное кресло для персонала Micky, темно-серый
5 290
В корзине

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