Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина670 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяэкокожа, пластик
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки580 мм
- Вес упаковки42 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет