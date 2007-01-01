Характеристики товара
Описание
Современное технологичное кресло на сверхпрочном стальном каркасе, эргономичное с широким набором регулировок. Оригинальные кресла с яркими элементами одинаково круто будут смотреться дома и в офисе.
Сверхпрочный стальной каркас.
Спинка эргономичной формы с ярко выраженной поясничной и боковой поддержкой.
Спинка имеет стальной регулируемый поясничный подпор.
Комфортный 2D-подголовник с регулировкой по высоте и глубине.
Сиденье мягкое, объемное, на столярном каркасе.
Уникальная форма передней части сиденья исключает сдавливание сосудов ног, сохраняя ощущение легкости в ногах.
Регулировка глубины сиденья с помощью специального слайдера, фиксация в нескольких положениях.
Обивка из качественной экокожи.
Комфортные 2D-подлокотники с регулировками: высоты, вперед-назад.
Пятилучие – современного дизайна, металлическое хромированное.
Колеса-ролики d-75 мм, полиамидные, с полиуретановым ободком в цвет ярких вставок кресла, обеспечивающие бесшумный ход и защиту пола от повреждений.
Модель оснащена Синхромеханизмом Мультиблок с возможностью регулировки силы отклонения и фиксации в 4 положениях угла наклона кресла. Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус.
Функция "Антишок-эффект" позволяет исключить неожиданное "опрокидывание" кресла при изменении угла наклона.
Прочный газлифт высшего 4 класса.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина655 мм
- Высота1198/1390 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья483/615 мм
- Материалпластик, хромированный металл
- Материал сиденьяэкокожа, сетка
- Цветоранжевый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки25.22 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет