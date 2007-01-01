Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Prison, черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Prison, черный, оранжевый
10 оценок
28 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Prison, черный, оранжевый - фото 1Кресло компьютерное Prison, черный, оранжевый - фото 2Кресло компьютерное Prison, черный, оранжевый - фото 3Кресло компьютерное Prison, черный, оранжевый - фото 4Кресло компьютерное Prison, черный, оранжевый - фото 5Кресло компьютерное Prison, черный, оранжевый - фото 6Кресло компьютерное Prison, черный, оранжевый - фото 7Кресло компьютерное Prison, черный, оранжевый - фото 8Кресло компьютерное Prison, черный, оранжевый - фото 9
NEW

Кресло компьютерное Prison, черный, оранжевый

Артикул: CH-083-819
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина655 мм
  • Высота1198/1390 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья483/615 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современное технологичное кресло на сверхпрочном стальном каркасе, эргономичное с широким набором регулировок. Оригинальные кресла с яркими элементами одинаково круто будут смотреться дома и в офисе.

Сверхпрочный стальной каркас.
Спинка эргономичной формы с ярко выраженной поясничной и боковой поддержкой.
Спинка имеет стальной регулируемый поясничный подпор.
Комфортный 2D-подголовник с регулировкой по высоте и глубине.
Сиденье мягкое, объемное, на столярном каркасе.
Уникальная форма передней части сиденья исключает сдавливание сосудов ног, сохраняя ощущение легкости в ногах.
Регулировка глубины сиденья с помощью специального слайдера, фиксация в нескольких положениях.
Обивка из качественной экокожи.
Комфортные 2D-подлокотники с регулировками: высоты, вперед-назад.
Пятилучие – современного дизайна, металлическое хромированное.
Колеса-ролики d-75 мм, полиамидные, с полиуретановым ободком в цвет ярких вставок кресла, обеспечивающие бесшумный ход и защиту пола от повреждений.
Модель оснащена Синхромеханизмом Мультиблок с возможностью регулировки силы отклонения и фиксации в 4 положениях угла наклона кресла. Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус.
Функция "Антишок-эффект" позволяет исключить неожиданное "опрокидывание" кресла при изменении угла наклона.
Прочный газлифт высшего 4 класса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина655 мм
  • Высота1198/1390 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья483/615 мм
  • Материалпластик, хромированный металл
  • Материал сиденьяэкокожа, сетка
  • Цветоранжевый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки25.22 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Drift M, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Кресло Drift M, кожа черная

47
В наличии 68 шт.
Настоящее фото товара Кресло Kron M, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена

Кресло Kron M, экокожа коричневая

46
В наличии 52 шт.
Фотография товара Кресло President Wood Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло President Wood Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
64 090
Оптовая цена

Кресло President Wood Кожа Черный

45
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло College H-8766L-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8766L-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло College H-8766L-1/Black

7
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Terry Black, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Terry Black, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49019
7 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Terry Black, экокожа черная

6
В наличии 37 шт.
Фотография товара Кресло Парма, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Парма, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Парма, черное

14
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-3 hacker black / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-3 hacker black / black, произведённого компанией ChiedoCover
от35 690
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-3 hacker black / black

13
Настоящее фото товара Кресло Роза, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Кресло Роза, черный

8
Фотография товара Кресло Oxford, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oxford, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Кресло Oxford, хром

10
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром белый/серый

15
В наличии 2 шт.

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло компьютерное Dash, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Dash, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Кресло компьютерное Dash, серый

8
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик

26
New
Фотография товара Кресло компьютерное Defense, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Defense, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Кресло компьютерное Defense, черный, красный

7
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик

26
New
Фотография товара Кресло компьютерное Concord, черный, красный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Concord, черный, красный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Кресло компьютерное Concord, черный, красный, экокожа

10
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090

Стол Лофт-2, 1600x800

46
Фотография товара Кресло Манил, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манил, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Кресло Манил, серый

9
В наличии 99 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
New
Фотография товара Кресло компьютерное Ether, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Ether, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
12 890

Кресло компьютерное Ether, черный, красный

11
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Настоящее фото товара Кресло Nerey M, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена

Кресло Nerey M, экокожа бежевый

39
В наличии 97 шт.
Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Racer черное / оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Racer черное / оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от18 19030
25 860 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Racer черное / оранжевое

42
Фотография товара Стул Компьютерное кресло Idon cream от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Компьютерное кресло Idon cream, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стул Компьютерное кресло Idon cream

37
Фотография товара Кресло Box RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Box RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Кресло Box RCH, черный

7
Настоящее фото товара Кресло Тантал 1П, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Кресло Тантал 1П

15
Настоящее фото товара Кресло Танго 2Д, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Кресло Танго 2Д

6
Настоящее фото товара Кресло Робин, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Кресло Робин

13
Фотография товара Кресло поворотное Adam, салатовый, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Adam, салатовый, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло поворотное Adam, салатовый, сетка

9
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Morti, экокожа Lux, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Morti, экокожа Lux, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
27 890

Кресло Morti, экокожа Lux, темно-синий

8
New
Фотография товара Кресло компьютерное Brouhaha, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Brouhaha, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Кресло компьютерное Brouhaha, белый

8

Товар в корзине

Кресло компьютерное Prison, черный, оранжевый
Кресло компьютерное Prison, черный, оранжевый
28 090
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло компьютерное Dash, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Dash, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Кресло компьютерное Dash, серый

8
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик

26
New
Фотография товара Кресло компьютерное Defense, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Defense, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Кресло компьютерное Defense, черный, красный

7
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик

26

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности