Характеристики товара
Описание
Удобное эргономичное геймерское кресло для пользователей, ценящих комфорт и стиль. Подходит для дома и офиса.
Кресло оснащено шейной и поясничной подушками, мягкими подлокотниками, а также механизмом, регулирующим уровень наклона спинки.
Материал обивки: износостойкий текстиль.
Материал рамы: металл, фанера.
Тип механизма: регулируемый по высоте и наклону, наклон спинки: 135°.
Оптимально для пользователей ростом от 150 до 185 см и весом от 50 до 120 кг.
Максимально допустимая нагрузка: 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1220/1320 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья420/520 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань
- Цветчерный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.08 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет