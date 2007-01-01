Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Warren, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Warren, черный, серый
11 оценок
12 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Warren, черный, серый - фото 1Кресло компьютерное Warren, черный, серый - фото 2Кресло компьютерное Warren, черный, серый - фото 3Кресло компьютерное Warren, черный, серый - фото 4Кресло компьютерное Warren, черный, серый - фото 5Кресло компьютерное Warren, черный, серый - фото 6Кресло компьютерное Warren, черный, серый - фото 7Кресло компьютерное Warren, черный, серый - фото 8Кресло компьютерное Warren, черный, серый - фото 9Кресло компьютерное Warren, черный, серый - фото 10Кресло компьютерное Warren, черный, серый - фото 11Кресло компьютерное Warren, черный, серый - фото 12Кресло компьютерное Warren, черный, серый - фото 13
NEW

Кресло компьютерное Warren, черный, серый

Артикул: CH-083-744
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина635 мм
  • Высота1160/1260 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Оптимальный выбор для геймеров и людей, которые проводят много времени за компьютером.

Функция вибромассажа в поясничной подушке, система отклонения спинки с фиксацией в любом положении, подвижные подлокотники и современный дизайн делают это кресло идеальным для комфортного времяпрепровождения за компьютером. Обивка из экокожи обеспечивает долговечность и простоту ухода, а надежное металлическое пятилучие гарантирует прочность и стабильность конструкции. Максимальная нагрузка на кресло – 120 кг!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина635 мм
  • Высота1160/1260 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15.83 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа

44
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Стул Бристоль бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Бристоль бежевый

56
Фотография товара Кресло поворотное Caesar, серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Caesar, серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
34 390
Оптовая цена

Кресло поворотное Caesar, серый, велюр

30
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Тибо изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тибо изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул Тибо изумрудный

32
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло офисное Genesis EX-517, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Genesis EX-517, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена

Кресло офисное Genesis EX-517, черный

10
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло руководителя 574-А от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя 574-А, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890

Кресло руководителя 574-А

6
Фотография товара Кресло College CLG-419 MXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-419 MXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-419 MXH Black

14
В наличии 32 шт.
Фотография товара Кресло Like RCH, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Like RCH, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена

Кресло Like RCH, серый

8
Фотография товара Кресло Otto, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Otto, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
40 690

Кресло Otto, черный каркас

15
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло TopChairs Mila серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло TopChairs Mila серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Кресло TopChairs Mila серый

14
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Компьютерный стол Epic glow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Epic glow, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99045
19 880 ₽Оптовая цена

Компьютерный стол Epic glow

32
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик

26
New
Фотография товара Кресло компьютерное Din, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Din, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Кресло компьютерное Din, черный

9
В наличии 84 шт.
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
New
Фотография товара Кресло компьютерное Defense, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Defense, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Кресло компьютерное Defense, черный, серый

9
В наличии 37 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный

12
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Компьютерное кресло Montana blue / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Montana blue / white, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Компьютерное кресло Montana blue / white

14
В наличии 30 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Офисное кресло Nitro, пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Nitro, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Офисное кресло Nitro, пластик белый

50
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Torus серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Torus серый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 69010
24 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Torus серый

26
Настоящее фото товара Кресло Верона 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Верона 1П

12
Настоящее фото товара Кресло Аполло Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Кресло Аполло Люкс

15
Настоящее фото товара Кресло Гармония, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Кресло Гармония

6
Фотография товара Кресло Freeman Рондо ПВМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Freeman Рондо ПВМ , произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Кресло Freeman Рондо ПВМ

12
Фотография товара Кресло Morales, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Morales, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 590

Кресло Morales, черный

14
Фотография товара Кресло поворотное Mex, мятный, искусственный мех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Mex, мятный, искусственный мех, произведённого компанией ChiedoCover
13 190

Кресло поворотное Mex, мятный, искусственный мех

10
В наличии 9 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
18 690

Компьютерное кресло Orio, искусственная кожа, кофейный

10
New
Фотография товара Кресло компьютерное Artifice, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Artifice, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
20 190

Кресло компьютерное Artifice, черный, серый

8

Товар в корзине

Кресло компьютерное Warren, черный, серый
Кресло компьютерное Warren, черный, серый
12 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Компьютерный стол Epic glow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Epic glow, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99045
19 880 ₽Оптовая цена

Компьютерный стол Epic glow

32
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик

26
New
Фотография товара Кресло компьютерное Din, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Din, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Кресло компьютерное Din, черный

9
В наличии 84 шт.
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности