Характеристики товара
Описание
Оптимальный выбор для геймеров и людей, которые проводят много времени за компьютером.
Функция вибромассажа в поясничной подушке, система отклонения спинки с фиксацией в любом положении, подвижные подлокотники и современный дизайн делают это кресло идеальным для комфортного времяпрепровождения за компьютером. Обивка из экокожи обеспечивает долговечность и простоту ухода, а надежное металлическое пятилучие гарантирует прочность и стабильность конструкции. Максимальная нагрузка на кресло – 120 кг!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина635 мм
- Высота1160/1260 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсерый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки15.83 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет