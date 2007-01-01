Характеристики товара
Описание
Стильное современное кресло идеально подходит для любителей долгих компьютерных сессий. Высококачественные материалы, эргономика и функциональность кресла позволят с особым удовольствием проводить время за компьютером.
Стильное игровое кресло с выраженной боковой поддержкой и плотной набивкой.
В обивке кресла использована экокожа высокого качества. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Плотная набивка, выраженная боковая поддержка и продуманная эргономика позволит находиться в кресле долгие часы с комфортом.
Яркая контрастная отстрочка и детали делают модель не только функциональной, но и стильной.
Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 130 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Высота1075/1180 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья420/525 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкрасный, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.25 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет