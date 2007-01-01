Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло компьютерное Junction, черный, красный
Кресло компьютерное Junction, черный, красный
14 оценок
10 390
Кресло компьютерное Junction, черный, красный - фото 1Кресло компьютерное Junction, черный, красный - фото 2Кресло компьютерное Junction, черный, красный - фото 3Кресло компьютерное Junction, черный, красный - фото 4Кресло компьютерное Junction, черный, красный - фото 5Кресло компьютерное Junction, черный, красный - фото 6Кресло компьютерное Junction, черный, красный - фото 7
Кресло компьютерное Junction, черный, красный

Артикул: CH-083-803
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Высота1075/1180 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья420/525 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стильное современное кресло идеально подходит для любителей долгих компьютерных сессий. Высококачественные материалы, эргономика и функциональность кресла позволят с особым удовольствием проводить время за компьютером.

Стильное игровое кресло с выраженной боковой поддержкой и плотной набивкой.
В обивке кресла использована экокожа высокого качества. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Плотная набивка, выраженная боковая поддержка и продуманная эргономика позволит находиться в кресле долгие часы с комфортом.
Яркая контрастная отстрочка и детали делают модель не только функциональной, но и стильной.
Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Высота1075/1180 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья420/525 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкрасный, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.25 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
