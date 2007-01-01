Характеристики товара
Описание
Конфеле — дизайнерское кресло для комфорта и стильного интерьера. Кресло Конфеле сочетает в себе современную эстетику и функциональность. Плавные линии, мягкие формы и выразительный тёмно-серый оттенок создают эффектный акцент в интерьере. Декоративная прострочка делит поверхность на мягкие секции, создавая дополнительный комфорт и придавая креслу выразительный дизайнерский вид. Высокая спинка и интегрированные подлокотники формируют уютную посадку, позволяя удобно расположиться на длительное время.
Обивка выполнена из шенилла — материала, который отличается мягкой, бархатистой текстурой и высокой прочностью. Шенилл устойчив к истиранию, сохраняет насыщенность цвета и презентабельный внешний вид в течение долгого времени. Материал приятен на ощупь и не требует сложного ухода, что делает кресло идеальным для ежедневного использования. Прочное металлическое основание обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя стабильность и комфорт.
Надёжный каркас и качественные материалы гарантируют долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Мягкое широкое сиденье, удобная спинка и подлокотники создают уютное пространство для отдыха. Кресло идеально подходит для расслабления, чтения или общения, обеспечивая комфортную посадку и поддержку.
Кресло Конфеле гармонично впишется в интерьер гостиной, лаунж-зоны, спальни или стильного общественного пространства. Современный дизайнерский стиль делает его универсальным решением как для дома, так и для коммерческих интерьеров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина750 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота спинки520 мм
- Высота посадочного места 430 мм
- Вес12 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Материал ножекметалл
- Цветтемно-серый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики770
- Изделия стопируютсяНет