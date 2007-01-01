Характеристики товара
Описание
Кресло Morti — воплощение городского дизайна, которое гармонично дополнит интерьер в стиле хай-тек. Благодаря обивке из мягкой экокожи класса Lux, оно создаёт ощущение роскоши и комфорта. Элегантный дизайн кресла делает его отличным дополнением к рабочей обстановке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина730 мм
- Высота1210/1290 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья500/580 мм
- Высота спинки740 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки340 мм
- Глубина упаковки855 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет