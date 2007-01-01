Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Morti, экокожа Lux, песочный
Кресло Morti, экокожа Lux, песочный
8 оценок
27 890
Кресло Morti, экокожа Lux, песочный - фото 1Кресло Morti, экокожа Lux, песочный - фото 2Кресло Morti, экокожа Lux, песочный - фото 3Кресло Morti, экокожа Lux, песочный - фото 4Кресло Morti, экокожа Lux, песочный - фото 5

Кресло Morti, экокожа Lux, песочный

Артикул: CH-080-084
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота1210/1290 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло Morti — воплощение городского дизайна, которое гармонично дополнит интерьер в стиле хай-тек. Благодаря обивке из мягкой экокожи класса Lux, оно создаёт ощущение роскоши и комфорта. Элегантный дизайн кресла делает его отличным дополнением к рабочей обстановке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота1210/1290 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья500/580 мм
  • Высота спинки740 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки340 мм
  • Глубина упаковки855 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Кресло Ergo Black, черная кожа
54 890
Оптовая цена

Кресло Ergo Black, черная кожа

48
В наличии 3 шт.
Стул Комфорт серый
8 590
Оптовая цена

Стул Комфорт серый

49
Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый
от10 490
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый

14
В наличии 72 шт.
Кресло President CF Экокожа Черный
от33 590
Оптовая цена

Кресло President CF Экокожа Черный

6
В наличии 34 шт.
Кресло College H-966F-1/Beige
от13 490
Оптовая цена

Кресло College H-966F-1/Beige

15
В наличии 89 шт.
Распродажа
Кресло компьютерное детское ЛОЛО, зеленый
3 99012
4 490 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО, зеленый

26
Офисное поворотное кресло Sparx fx-15 toro plus white / grey
от16 790
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-15 toro plus white / grey

10
Кресло Верона 1Д
13 590
Оптовая цена

Кресло Верона 1Д

8
Кресло Haynes, хром
39 490

Кресло Haynes, хром

10
Кресло Бабби чёрный / коричневый
12 190
Оптовая цена

Кресло Бабби чёрный / коричневый

7

С этим товаром покупают

Хит
Стол Лидер 2, черный, коричневый
от4 39011
4 890 ₽

Стол Лидер 2, черный, коричневый

12
Стол Монмут
от12 990

Стол Монмут

37
Кресло Глей, черный
от12 590
Оптовая цена

Кресло Глей, черный

6
В наличии 217 шт.
Распродажа
Стол Лофт-5
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Офисное кресло Nitro, пластик белый
от9 690
Оптовая цена

Офисное кресло Nitro, пластик белый

50
Распродажа
Стол Лофт-1
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
Кресло компьютерное Lotus S13 экокожа красный
от26 290
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S13 экокожа красный

37
Хит
Стол Лофт-4
от11 89023
15 390 ₽

Стол Лофт-4

434
Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC
от15 690
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC

42
Стол Лофт-2
от10 390

Стол Лофт-2

47

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Компьютерное кресло Trizor, белый
от5 890
Оптовая цена

Компьютерное кресло Trizor, белый

6
В наличии 2 шт.
Распродажа
Кресло офисное TopChairs Airone, белый
от13 99027
18 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Airone, белый

26
В наличии 300 шт.В пути 100 шт.
Кресло для офиса ТАНГО
17 290
Оптовая цена

Кресло для офиса ТАНГО

7
Кресло Mint RCH, черный
7 690
Оптовая цена

Кресло Mint RCH, черный

15
Кресло Гармония
6 190
Оптовая цена

Кресло Гармония

6
Кресло Freeman Б/П
3 990
Оптовая цена

Кресло Freeman Б/П

9
Кресло Turner, черный пластик, с подголовником
17 890
Оптовая цена

Кресло Turner, черный пластик, с подголовником

14
Кресло Morales, черный
28 590

Кресло Morales, черный

14
Кресло поворотное Boom, ткань, розовый
24 990

Кресло поворотное Boom, ткань, розовый

9
Кресло Wan, экокожа Lux, серый
26 690

Кресло Wan, экокожа Lux, серый

9

Кресло Morti, экокожа Lux, песочный
Кресло Morti, экокожа Lux, песочный
27 890
